Unai Simón, doble récord en la portería

Celebración de Unai Simón al finalizar el encuentro de ayer ante el combinado de Austria LAVANDEIRA JR

Además de conseguir la clasificación para los octavos de final del torneo, el encuentro de ayer también sirvió para establecer un nuevo récord en la historia de la selección española. En concreto, en la portería. Y es que Unai Simón consiguió superar la marca de imbatibilidad de Iker Casillas en un Mundial, que era de 420 minutos. El actual guardameta del Athletic de Bilbao la superó en el minuto 2 de la segunda parte de la contienda.

Sin embargo, ese fue solo el primero de los dos récords que batió el meta en el encuentro ante Austria. Al mantener la puerta a cero durante todo el encuentro, Unai Simón también superó un récord a nivel general en la historia de los mundiales. También rebasó la marca de imbatibilidad de Walter Zenga, histórico arquero italiano que ostentaba ayer el honor de poseer la mayor marca de imbatibilidad en una Copa del Mundo.

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El meta italiano permaneció 517 minutos sin recibir un tanto en el Mundial de 1990, en una edición en la que su selección era el país anfitrión.

Desde que Unai Simón fue batido ante Japón en el encuentro de la fase de grupos del Mundial de Qatar en 2022, nunca tuvo que recoger un balón del interior de su portería. A partir de ahí, mantuvo la meta a cero en el encuentro de octavos ante Marruecos, aunque España quedó eliminada en la tanda de penaltis. Y ya en el actual torneo, tampoco encajó en ninguno de los duelos de la primera fase ante Cabo Verde, Arabia Saudí y Uruguay. En total, el meta acumula ya 519 minutos sin encajar gol en un Campeonato del Mundo.

Encuentro propicio

Así, Unai Simón llegó al encuentro de ayer con la posibilidad de superar de una tacada ambos récords. Sin quitarle ningún mérito, lo cierto es que lo consiguió ante un rival que se mostró muy inocente en el apartado ofensivo.

Y es que Austria no lanzó ni una sola vez en todo el encuentro entre los tres palos, lo cuál hizo que tanto el guardameta como la zaga defensiva disfrutasen de un encuentro especialmente tranquilo. España dominó el choque y su portero casi no tuvo que intervenir.

En todo caso, después de unos meses previos al Mundial con mucho debate y ruido en la portería, Unai Simán ha disipado todas las dudas que pudieran existir. Ya nadie discute a quien le pertenece la titularidad en la portería de la actual selección española.