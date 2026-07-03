De la Fuente: “Estuvimos muy bien en defensa y tuvimos pegada”

Luis de la Fuente, en el banquillo del estadio de Los Angeles LAVANDEIRA JR (EFE)

El seleccionador español, Luis de la Fuente, reconoció tras el encuentro de ayer en Los Angeles ante Austria que su equipo había realizado una gran labor sobre el terreno de juego. “Ha sido un día muy importante para nosotros. Hemos entendido tácticamente muy bien el partido y hemos minimizado sus opciones. A nivel defensivo estuvimos muy bien y en ataque tuvimos pegada, algo que es muy importante”, analizó el técnico.

“Estamos muy felices. Los jugadores están en un gran momento. Tenemos que seguir en esta línea y pensar en nosotros en los próximos encuentros, independientemente de los rivales”, añadió.

Además, se refirió de manera individual a alguno de los jugadores. Entre ellos, a Lamine Yamal. “Vino con muchas ganas. Un jugador de su nivel tiene que presentan aquí sus credenciales. Aún no ha aparecido del todo, pero lo hará”, aseguró De la Fuente.

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Por su parte, el bigoleador en el encuentro de ayer, Mikel Oyarzabal, se mostró satisfecho por el resultado final. “Sabíamos que iba a ser difícil. Ellos eran una selección física que nos iban a poner las cosas difíciles y hemos tenido muy buen día, explicó.

Pedro Porro, que también marcó, admitió que anotar con España suponía para él “cumplir un sueño”. “Hay que seguir confiando en el trabajo de todo el equipo”, afirmó el lateral.