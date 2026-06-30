Vuelve la guerra de las marcas

Duelo del Mundial 2026 entre Brasil, vestida por Nike, y Escocia, vestida por Adidas | alberto estévez EFE/ALBERTO ESTÉVEZ

Mucho dinero debe generar vestir a una selección nacional de fútbol, sea esta cualquiera de las 48 que participan en este evento, con sede en Canadá, México y Estados Unidos y con una audiencia mundial millonaria.

Eso provoca que las marcas no escatimen esfuerzos para estar ahí presentes. Las casas deportivas se vuelcan en acontecimientos así y las principales empresas del sector están presentes de manera multitudinaria. Y curiosamente las compañías que tienen mayor facturación son las más presentes en este Mundial.

Nike se lleva la palma en el segundo de los rankings. Su facturación en el último ejercicio (2025) se fue a más de 46.000 millones de dólares. En la presente Copa del Mundo viste a 12 selecciones nacionales. Existen grandes posibilidades de que la campeona vista ropa de los americanos, porque Brasil, Países Bajos, Inglaterra o Francia (algunos la llaman la traidora a la marca de las tres hojas y las tres bandas, pero el dinero es el dinero), visten Nike. Más los anfitriones Estados Unidos y Canadá.

La facturación de Adidas está cercana a los 28.000 millones de dólares, y aunque es poco más de la mitad de lo que facturan los del Swoosh, la marca alemana viste a dos selecciones más (14) en este Mundial. Entre ellos, tres combinados que podrían ser perfectamente los que levantaran la Copa del Mundo. Alemania, Argentina (actual formación campeona) y nuestra España, que dieciséis años después tiene la intención de repetir en lo alto del podio. Aunque no haya comenzado demasiado bien contra Cabo Verde (0-0), rectificando luego contra Arabia Saudí (4-0) y confirmado su pase a los cruces tras batir por la mínima a Uruguay.

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La marca del felino salvaje Puma, alemana de nacimiento también, se fue el año pasado a 8.000 millones de dólares de ingresos, y aún, siendo la más pequeña de las tres grandes, uniforma a 11 selecciones nacionales de este Mundial. Con Puma sigue de moda en lo futbolístico la selección de Marruecos (cuarta clasificada en la anterior cita mundialista), Portugal y con especial presencia en los representantes africanos como Senegal, Costa de Marfil, Ghana, o Egipto.

Bastante más tarde aparecen muy alejadas empresas como Kelme y Marathon. La antigua empresa alicantina de los hermanos Pepe y Diego Quiles viste a dos selecciones. Bosnia-Herzegovina y Jordania. Sus mayores logros deportivos fueron en 1992 cuando equiparon al combinado olímpico español y cuando fundaron, años antes, un equipo ciclista de primer nivel llamado como la empresa: Grupo Deportivo Kelme, para el que sudaron el maillot corredores tan notables como Vicente Belda, Fernando Escartín o los ganadores de la Vuelta a España Roberto Heras y Alejandro Valverde.

Otras compañías muy conocidas en el ambiente de la ropa y calzado deportivo son Reebok (Panamá), Kappa (Túnez) y Umbro (Congo). Dos de estas han vestido al Deportivo. Los ingleses de 1991 a 1997. Y los italianos desde 2021 hasta la fecha. Con los primeros el equipo entró en Europa y ganó la Copa al Valencia en 1995 y con los segundos se dio el salto desde Primera Federación hasta Primera División.

7Saber viste a Uzbekistán. Es una firma del propio país asiático. Se fundó hace apenas un lustro y la Federación de Fútbol del país decidió que para el debut mundialista del combinado uzbeko creara sus prendas. Meerod, rebautizada como Majid es una empresa iraní que se encarga de uniformar a la selección de Irán. También a su nación de origen viste Marathon, empresa ecuatoriana. Saeta Sport es una marca colombiana, que lleva implantada casi cincuenta años, que equipa a la selección de Haití. Otra marca alemana, Jako, viste a Irak. Por fin, Capelli, americanos con nombre que suena a italiano, equipan al primer rival de España, Cabo Verde.

Más allá del chándal

Sería posible buscar también las marcas de ropa de calle que visten las distintas selecciones que participan en este Mundial.

Recuerdo allá por 2006 que en una entrevista al ciclista pontevedrés Óscar Pereiro me contó que estaba enfrascado en buscar el patrocinio para la ropa de calle de su equipo, entonces llamado Illes Balears-Caisse d’Epargne (actualmente Movistar) con la firma Emporio Armani porque no solo interesaba la ropa deportiva, si no también “la elegante”.

Y eso me viene a la mente desde que en julio de 2023 la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) firmó un convenio con la firma gallega elPulpo, para que esta se encargara de vestir formalmente a la selección nacional.

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El Pulpo tiene sede central en A Coruña, el dueño y fundador es José Antonio Chacón (A Coruña, 1958) y dispone en estos momentos de 16 tiendas propias, presencia en numerosos ‘córners’ en El Corte Inglés y más de 400 puntos de venta de sus prendas.

La RFEF y elPulpo cerraron un acuerdo por tres años que finiquita cuando acabe la actual Copa del Mundo. Mientras tanto fusionan a la perfección sostenibilidad y personalidad en sus prendas. Que abarcan ropa, calzado y complementos personalizados.