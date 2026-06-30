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Mundial 2026

Marruecos vence a Países Bajos desde los once metros y pasa a octavos (1-1)

La selección neerlandesa cayó en la tanda de penaltis tras anotar solo dos de las penas

Efe
30/06/2026 12:49
Jugadores de Marruecos vence a Países Bajos en uno de los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo EFE/ Miguel Sierra
Jugadores de Marruecos vence a Países Bajos en uno de los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo
Miguel Sierra / EFE
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La selección de Marruecos fue de menos a más este lunes para derrotar en serie de penaltis por 2-3 a Países Bajos, después de un empate 1-1, y clasificarse a los octavos de finales del Mundial 2026.

Cody Gapko anotó por los neerlandeses en el minuto 72, en tanto que Issa Diop lo hizo por los africanos en el 90+1, resultado parcial que forzó a unos tiempos suplementarios y luego a unos penaltis en los que se impusieron los Leones del Atlas.

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El partido comenzó con numerosas faltas y un duelo entre el centrocampista marroquí Ismael Saibari y el defensa neerlandés Jan Paul Van Hecke, quienes le bajaron a la intensidad tras una advertencia del árbitro brasileño Wilton Sampaio.

Fueron los africanos los que estuvieron cerca de tomar ventaja, en el 20 con un remate de Ayyoub Bouaddi y, un minuto después, con un disparo de Achraf Hakimi, ambos detenidos con sendas buenas atajadas del guardameta Bart Verbruggen.

Los marroquíes crearon peligro por las bandas; los neerlandeses defendieron bien con su línea de cinco y, en el minuto 44, crearon una jugada de gol con un golpe de zurda de Micky van de Ven, retenido por el portero Yassine Bounou.

Marruecos fue incisivo en el cierre de la primera mitad. En el 45+2, Bilal El Khannouss le puso un balón preciso a Saibari, quien llegó tarde al balón. Cuatro minutos después, el jugador del PSV Eindhoven volvió a fallar con todo a favor.

En el segundo tiempo, Hakimi estrelló un balón en el travesaño, en el 52 y se escapó con balón dominado en el 56, en un ataque frustrado con una aparición milagrosa de Van de Ven.

Cuando mejor estaban los africanos, Países Bajos tomó ventaja. Horas después de que su esposa perdió un embarazo, Gakpko aceptó un balón de Crysencio Summerville y, de derecha, venció a Bounou para el 1-0.

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El seleccionador marroquí, Mohamed Ouahbi, hizo cambios en busca del empate; entre ellos, la entrada a la cancha de Chemsdine Talbi, quien en el 90+1 le puso una asistencia a Diop, anotador de cabeza del 1-1 que decretó el tiempo extra.

En la única jugada de gol de la prórroga, en el 97, Verbruggen salvó a los neerlandeses al achicar y enviar fuera un remate a quemarropa de Soufiam Rahimi.

La serie de penaltis decidió el triunfo de Marruecos por 2-3. Ismael Saibari anotó el definitivo para los marroquíes. En los octavos de final, Marruecos enfrentará a Canadá el próximo 4 de julio en Houston.

Países Bajos 1 - 1 Marruecos 

Países Bajos: Bart Verbruggen; Virgil van Dijk, Nathan Ake (Teun Koopmeiners m.71), Jan Paul van Hecke, Micky van de Ven (Jarrel Hato m.86), Denzel Dumfries; Ryan Gravenberch (Quinten Timber m.86), Frenkie de Jong (Marten de Roon m.110); Cody Gakpo (Justin Kluiver m.113), Brian Brobbey (Wout Weghorst m.71), Crysencio Summerville.

Marruecos: Yassine Bounou; Achraf Hakimi, Noussair Mazraoui, Issa Diop, Chadi Riad (Salah Eddine m.75); Ayyoub Bouaddi (Samir El Mourabet m.79), Azzedine Ounahi (Soufiam Rahimi m.86), Ismael Saibari, Bilal El Khannouss (Chemsdine Talbi m.86), Neil El Aynaoui; Brahim Díaz (Gessime Yassime m.79).

Goles: 1-0, m.72: Cody Gakpo; 1-1, m.90+1: Issa Diop.

Serie de penaltis: 1-0: Teun Koopmeiners; 1-0: Neil El Aynaoui al travesaño; 1-0: Justin Kluivert, falla; 1-1: Soudiam Rahimi; 2-1: Wout Weghorst; 2-2: Chemsdine Talbi; 2-2: Quinter Timber por fuera. 2-2: Achraf Kahiki, al palo; 2-2: Crysencio Summerville, ataja Bounou. 3-2: Ismael Saibari.

Árbitro: Wilton Sampaio, de Brasil. Amonestó a Issa Diop.

Incidencias: Partido de dieciseisavos de final de la Copa Mundial de Fútbol, celebrado en el Estadio Monterrey, norte de México, ante 51.243 aficionados.

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