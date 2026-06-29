Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Más Fútbol

Liga F aprueba el acuerdo de inversión de 55 millones de euros con el grupo de Pau Gasol

Los clubes aprobaron la inversión en la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria

Efe
29/06/2026 17:06
Pau Gasol durante una rueda de prensa ofrecida por el COI
Pau Gasol durante una rueda de prensa ofrecida por el COI
Cyril Zingaro
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

Los clubes de Liga F aprobaron este lunes el acuerdo comercial de inversión de 55 millones de euros para su competición del grupo de Pau Gasol, "Gasol16 Ventures", cuyos detalles se presentarán mañana en Madrid por parte del exbaloncestista y la presidenta de la patronal femenina, Beatriz Álvarez.

La Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria respaldó por mayoría reforzada de dos tercios el compromiso con el grupo de inversión de Pau Gasol, junto a Fortified Partners, para impulsar el crecimiento, la profesionalización y la expansión internacional del fútbol femenino profesional.

Según la Liga F, la operación con el grupo de Gasol, que es también el presidente de la Comisión de Atletas del COI, supone "la mayor inversión privada recibida por una liga de fútbol femenino y una de las más significativas a nivel mundial en la historia del deporte femenino profesional".

El organismo explicó que los fondos serán desembolsados en cuatro temporadas y están orientados al desarrollo de la estructura comercial y operativa de Liga F, el crecimiento y consolidación de un modelo sostenible a largo plazo para la competición y sus clubes, y la proyección de las futbolistas.

Durante la Asamblea se expuso la evolución del crecimiento de las audiencias de Liga F, que han alcanzado la última temporada los 7,5 millones de espectadores, con un 11,2 % de incremento respecto a la campaña anterior.

En los próximos días se abrirá el proceso de comercialización de los derechos audiovisuales de la competición para las siguientes temporadas.

La Liga confirmó también que durante la Asamblea Ordinaria y tras la aprobación del acuerdo comercial con el grupo Gasol16 Ventures, se procedió a la aprobación del presupuesto económico para la temporada 2026-2027.

0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Pau Gasol durante una rueda de prensa ofrecida por el COI

Liga F aprueba el acuerdo de inversión de 55 millones de euros con el grupo de Pau Gasol
EFE
Derek Cornelius salta junto a Sphephelo Sithole durante el partido de dieiciseisavos de final del Mundial 2026 entre Canadá y Sudáfrica disputado en Los Ángeles

Eustáquio lleva a Canadá a la gloria en el minuto 90+2 (0-1)
EFE
Messi celebra su tanto ante Jordania

Argentina gana y Messi agranda su leyenda con otro gol (1-3)
EFE
Sasa Kalajdzic celebra el tercer gol junto a sus compañeros

Austria se cita con España y Argelia también pasa (3-3)
EFE