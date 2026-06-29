Liga F aprueba el acuerdo de inversión de 55 millones de euros con el grupo de Pau Gasol

Pau Gasol durante una rueda de prensa ofrecida por el COI Cyril Zingaro

Los clubes de Liga F aprobaron este lunes el acuerdo comercial de inversión de 55 millones de euros para su competición del grupo de Pau Gasol, "Gasol16 Ventures", cuyos detalles se presentarán mañana en Madrid por parte del exbaloncestista y la presidenta de la patronal femenina, Beatriz Álvarez.

La Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria respaldó por mayoría reforzada de dos tercios el compromiso con el grupo de inversión de Pau Gasol, junto a Fortified Partners, para impulsar el crecimiento, la profesionalización y la expansión internacional del fútbol femenino profesional.

Según la Liga F, la operación con el grupo de Gasol, que es también el presidente de la Comisión de Atletas del COI, supone "la mayor inversión privada recibida por una liga de fútbol femenino y una de las más significativas a nivel mundial en la historia del deporte femenino profesional".

El organismo explicó que los fondos serán desembolsados en cuatro temporadas y están orientados al desarrollo de la estructura comercial y operativa de Liga F, el crecimiento y consolidación de un modelo sostenible a largo plazo para la competición y sus clubes, y la proyección de las futbolistas.

Durante la Asamblea se expuso la evolución del crecimiento de las audiencias de Liga F, que han alcanzado la última temporada los 7,5 millones de espectadores, con un 11,2 % de incremento respecto a la campaña anterior.

En los próximos días se abrirá el proceso de comercialización de los derechos audiovisuales de la competición para las siguientes temporadas.

La Liga confirmó también que durante la Asamblea Ordinaria y tras la aprobación del acuerdo comercial con el grupo Gasol16 Ventures, se procedió a la aprobación del presupuesto económico para la temporada 2026-2027.