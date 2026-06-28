La novena sinfonía desafinada de Escocia

La banda de gaitas de Providence, vestidos con diferentes camisetas de la selección escocesa, en la previa del partido que su equipo perdió frente a Marruecos en Boston EFE/GREG M. COOPER

Y otra vez volvió a suceder. El maleficio escocés en la Copa del Mundo no tiene fin. La selección escocesa regresó casi tres décadas después a una fase final para obtener el mismo resultado que en las ocho anteriores: caer eliminada en la fase de grupos.

No hay selección en el mundo con currículum tan pírrico en el baile de los grandes. Todos los combinados nacionales que han participado en tantas o más Copas del Mundo que los escoceses han superado en alguna ocasión la primera criba. Por supuesto lo han hecho las campeonas Brasil (23 participaciones), Alemania (21), Argentina (19), Italia (18), Francia, Inglaterra y España (17) y Uruguay (15). También México (18), que llegó a los cuartos de final en sus dos Mundiales (1970 y 1986) y a los octavos ininterrumpidamente desde 1994 hasta 2018. Bélgica (15) tiene dos semifinales (1986 y 2018) en su palmarés. Suecia (13) alcanzó la final en 1958 y las semifinales en tres ocasiones (1938, 1950 y 1994). También saltaron el primer obstáculo Serbia (o Yugoslavia) y Suiza (13), Países Bajos, Estados Unidos y Corea del Sur (12), Rusia (o la Unión Soviética, 11) y República Checa (o Checoslovaquia, 10). Salvo helvéticos y rusos, cuyo techo son los cuartos de final, todos los demás han jugado al menos una semifinal mundialista.

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Los nueve fiascos

La historia mundialista de Escocia pudo haber empezado en 1950, tras obtener la clasificación como subcampeón del British Home Championship. El presidente de la Federación, sin embargo, había afirmado que solo irían a Brasil en caso de proclamarse campeones. Y así acabó sucediendo.

El debut escocés se produjo en 1954, en el extraño torneo celebrado en Suiza con grupos de cuatro equipos pero sin enfrentarse todos entre sí. Escocia fue a parar al grupo 3 junto a Uruguay, Austria y Checoslovaquia. En su debut cayó frente a los austríacos (0-1) y en el segundo encuentro fue goleada por Uruguay (0-7).

Volvió cuatro años después para marcar su primer gol, obra de Jimmy Murray y que le dio su primer punto mundialista (1-1 ante Yugoslavia), pero se fue de Suecia sin conocer la victoria. Perdió contra Paraguay (2-3) y Francia (1-2).

Después de tres ausencias (1962, 1966 y 1970), la Tartan Army regresó a la gran cita en 1974. En Alemania por fin logró su primera victoria, en la apertura del grupo 2, frente a Zaire (2-0). Los empates ante Brasil (0-0) y Yugoslavia (1-1) la hicieron salir invicta del torneo, pero el golaveraje la mandó para casa en un triple empate a 4 puntos con la Canarinha y los Plavi.

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Allí inició una serie de cinco apariciones consecutivas en fases finales, todas con el mismo resultado. En Argentina 78, el golaveraje volvió a dejarla fuera de la segunda fase, pese a haber derrotado al vigente y futuro subcampeón, Países Bajos (3-2), tras caer con Perú (1-3) y empatar con Irán (1-1). Los neerlandeses pasaron gracias a su +2, por el -1 de los escoceses.

En España 82 repitió balance y eliminación por la diferencia de goles. Goleó a Nueva Zelanda (5-2), cayó ante Brasil (4-1) y empató con la Unión Soviética (2-2). Precisamente los soviéticos le birlaron la segunda plaza por dos goles de diferencia: +2 por 0.

Tanto en México 86 como en Italia 90, Escocia tampoco pudo superar la primera fase pese a que, como en 2026, los mejores terceros de grupo avanzaban a los cruces. En el torneo azteca fueron últimos del grupo E, gracias a los tropiezos ante Dinamarca (0-1) y Alemania Federal (1-2) y un empate final frente a Uruguay (0-0). En el campeonato disputado en suelo transalpino, Escocia fue el peor de los seis terceros cuando a octavos de final pasaban los cuatro mejores. El cuadro escocés comenzó perdiendo ante Costa Rica (0-1), se rehizo batiendo a Suecia (2-1), pero cayó en la jornada final contra Brasil (0-1).

Tras su ausencia en USA 94, la Tartan Army regresó en Francia 98, primer torneo con 32 selecciones. En el partido inaugural del torneo perdió una vez más con Brasil (1-2), antes de empatar frente a Noruega (1-1) y caer goleada por Marruecos (0-3). De nuevo, cuarta y última de grupo con un solo punto.

El triunfo contra Haití (1-0) en Boston fue el primero de Escocia en un Mundial desde el logrado ante Suecia en Génova en 1990 y solamente el quinto en 26 partidos mundialistas. Pero tampoco fue suficiente para superar la barrera histórica de Escocia tras los tropiezos, de nuevo, frente a Marruecos (0-1) y Brasil (0-3).

Si Escocia ocupa el decimonoveno puesto en el ranking de participaciones, se desploma hasta la 38ª posición en el listado de victorias en fases finales. Austria y Japón (8 participaciones), Croacia, Colombia, Rumanía y Marruecos (7), Dinamarca, Costa Rica y Nigeria (6), Ghana y Ecuador (5), Senegal (4) y Turquía (3) superan los cinco triunfos escoceses pese a haber disputado menos fases finales.

Zaire, Países Bajos, Nueva Zelanda, Suecia y Haití. Las únicas víctimas de una selección que, pese a contar siempre con nombres de clase mundial (Denis Law, Kenny Dalglish, Graeme Souness, Steve Archibald, Paul McStay o Gary McAllister), en las últimas décadas se le ha achacado no haber sabido renunciar a un patrón de fútbol arcaico para amoldarse a los tiempos.