Senegal sueña con seguir adelante tras golear a Irak (5-0)

Krepin Diatta (i-adelante) y Pathe Ciss de Senegal celebran uno de los goles Bienvenido Velasco (EFE)

Senegal despertó a tiempo, con una goleada histórica ante Irak, un 5-0 que le permitió salvar su flojo arranque en el Mundial y presentar su candidatura a los dieciseisavos como uno de los mejores terceros, empujado por una expulsión temprana, el dominio absoluto del balón y una segunda parte demoledora.

El equipo de Pape Thiaw, obligado a ganar después de las derrotas ante Francia (3-1) y Noruega (3-2), encontró el partido que necesitaba. Irak, último clasificado para el torneo y aún sin haber puntuado nunca en un Mundial, apenas pudo sostenerse diez minutos. A partir de la roja a Rebin Sulaka, quedó reducido a una resistencia menguante.

Antes del inicio se guardó un minuto de silencio por las víctimas del terremoto de Venezuela.

Senegal tardó muy poco en inclinar el duelo. A los tres minutos ya había provocado su primer córner y, en el saque de esquina siguiente, Abdoulaye Seck ganó por arriba. Su cabezazo picado, rozado por Habib Diarra, superó a Ahmed Basil y abrió el marcador.

Dembélé se luce ante una Noruega sin Haaland (1-4) Más información

El gol confirmó el plan senegalés y acentuó los problemas iraquíes. Sulaka agarró a Sadio Mané cuando el delantero se escapaba al borde del área. El árbitro Anthony Taylor mostró inicialmente amarilla, pero el VAR corrigió la decisión y el central iraquí fue expulsado.

El seleccionador iraquí, el australiano Graham Arnold, reaccionó de inmediato con la entrada de Munaf Younus por Ahmed Qasem. Irak se replegó, cedió el balón y buscó salidas largas para Ali Jasim o Ali Al-Hamadi, pero Senegal abortó casi todas.

Idrissa Gana Gueye ordenó desde el eje, Lamine Camara aceleró e Ismail Jakobs apareció por la izquierda, desde donde rozó el segundo con un disparo cruzado.

Irak apenas inquietó con algún córner y una falta lateral. Seck vio la amarilla por frenar una carrera rival, pero el partido se jugó casi siempre en campo iraquí. Basil volvió a ser atendido antes del descanso, esta vez por molestias en la espalda tras otro salto, y ya no regresó tras el intervalo. Jalal Hassan ocupó su lugar.

Ecuador firma una remontada inédita ante Alemania y sigue en el torneo (2-1) Más información

La segunda parte convirtió el dominio en castigo. Senegal avisó con llegadas de Diarra, Ibrahim Mbaye e Ismaïla Sarr. En el minuto 56, un error de la defensa iraquí dejó la pelota suelta en el área y Sarr no perdonó a puerta vacía. Fue el 2-0 y el golpe anímico definitivo para Irak.

La goleada se desató con los cambios. Pape Gueye entró por Habib Diarra y apenas necesitó 81 segundos para marcar el tercero con un zurdazo a la escuadra. El centrocampista del Villarreal repitió en el 70, con otro disparo duro y colocado desde el borde del área, imposible para Jalal Hassan.

Mané pudo sumarse a la fiesta en el 73, pero su remate se estrelló en la escuadra. También lo intentó Nicolas Jackson, frenado por el guardameta iraquí. El quinto llegó en el 83, obra de Iliman Ndiaye, con un golpeo seco a la escuadra derecha que selló una victoria histórica: por primera vez una selección africana marcó cinco goles o más en un partido de un Mundial.

Senegal 5-0 Irak

Senegal: Mory Diaw; Krépin Diatta, Abdoulaye Seck, Moussa Niakhaté, Ismail Jakobs; Idrissa Gana Gueye, Lamine Camara (Nicolas Jackson, m.58), Habib Diarra (Pape Gueye, m.57); Ibrahim Mbaye (Iliman Ndiaye, m.58), Sadio Mané e Ismaïla Sarr (Assane Diao, m.80).

Irak: Ahmed Basil (Jalal Hassan, m.46); Frans Putros, Rebin Sulaka, Akam Hashim, Merchas Doski; Ibrahim Bayesh, Zidane Iqbal (Kevin Yakob, m.67), Amir Al Ammari, Ahmed Qasem (Munaf Younus, m.16); Ali Jasim y Ali Al-Hamadi.

Goles: 1-0, m.4: Habib Diarra. 2-0, m.56: Ismaïla Sarr. 3-0, m.59: Pape Gueye. 4-0, m.70: Pape Gueye. 5-0, m.83: Iliman Ndiaye.

Árbitro: Anthony Taylor (ENG). Expulsó con roja directa a Rebin Sulaka (m.10), de Irak, tras revisión del VAR. Mostró amarilla a Abdoulaye Seck y Pape Gueye, de Senegal, y a Merchas Doski y Amir Al Ammari, de Irak.

Incidencias: Partido del Grupo I del Mundial 2026 disputado en el Toronto Stadium. Antes del inicio se guardó un minuto de silencio por las víctimas del terremoto de Venezuela. Hubo pausas de hidratación en ambas partes.