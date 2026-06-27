España tiene un problema ‘extremo’

Nico Williams sufrió una dura entrada del uruguayo Nico de la Cruz en los últimos minutos del partido FRANCISCO GUASCO

La selección española se caracterizó en su victoria en la Eurocopa de 2024 por un juego incisivo y vertical por bandas. Atributos con los que no cuenta en este Mundial. Este sábado se conoció el parte médico de Nico Williams, que sufre una lesión muscular en el aductor derecho de grado moderado. También la de Yeremy Pino, que no tiene fisura de clavícula, pero sufre un esguince acromioclavicular. Además, Lamine Yamal no está al 100% aún y Víctor Muñoz recayó hace unos días de la lesión con la que inició la concentración.

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Luis de la Fuente tomó el riesgo en su convocatoria. Los plazos médicos apuntaban a la recuperación de Lamine Yamal y Nico Williams para la fase de grupos, y así ha sido. Aunque a diferentes ritmos tras unas temporadas bien distintas.

Con Víctor Muñoz también se la jugó. Lesiones en el tramo final de temporada que marcaron una gran campaña en Osasuna, tanto que le ha valido su fichaje por el Liverpool, pero recayó de la lesión muscular en pleno Mundial y su disponibilidad será ya para dieciseisavos u octavos; sin haber podido coger el ritmo de la competición.

Con Lamine Yamal y Nico Williams, Luis de la Fuente se arriesgó por la importancia que tuvieron ambos al ganar la Eurocopa. Trascendentales en las bandas derecha e izquierda, respectivamente, para el juego veloz y alegre de España.

Sin embargo, en este Mundial aún no han podido asumir ese rol. El que más cerca ha estado ha sido Lamine Yamal. En su primera titularidad, en el segundo partido ante Arabia Saudí, le bastaron los primeros 45 minutos para desequilibrar el encuentro, aunque frente a Uruguay estuvo más contenido.

Además, en el minuto 75, en una acción que empezó en campo propio, le costó llegar al área rival a culminar la jugada. Tras esto, manos a las rodillas para coger aire y cambio en cuanto el juego se detuvo.

En su lugar entró un Nico Williams que aseguró en la víspera estar “al 100%”, pero faltarle “ritmo de competición” tras una temporada en la que una pubalgia le impidió tener continuidad.

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Ritmo de competición que intentó darle Luis de la Fuente. Sin riesgos. Tres minutos contra Cabo Verde, 39 ante Arabia Saudí y 14 minutos frente a Uruguay en un partido que ha sido contraproducente para sus intereses.

Nico Williams sufrió una dura entrada por detrás de Nicolás de la Cruz en el tiempo añadido y se le vio salir del estadio de Guadalajara rumbo al autobús cojeando.

“Tiene unas molestias. Puede que sea una sobrecarga, puede que sea fatiga”, comentó Luis de la Fuente, pero la realidad ha sido peor.

“Nico Williams sufre una lesión muscular en el aductor derecho tras un fuerte trauma provocado por una entrada en el partido contra Uruguay”, informó la Real Federación Española de Fútbol (RFEF). “La lesión es de grado moderado y su evolución marcará su disponibilidad”, completó el parte médico.

Aunque las pruebas médicas, llevadas a cabo en un hospital de Chattanooga (Tennessee), campo base de España durante la primera fase del Mundial, no ponen punto y final a su Mundial, el extremo del Athletic Club sufre un nuevo revés en forma de lesión.

Sin fisura de clavícula

También salió malparado Yeremy Pino, aunque las noticias no han sido del todo malas. El extremo del Crystal Palace, con presencia desde el banquillo en los dos últimos encuentros, sufrió una mala caída en un choque en el minuto 87 y apuntaba a tener una grave lesión en la clavícula, algo que incluso dijo el seleccionador y que ha quedado descartado.

Los resultados de las pruebas no le descartan para lo que resta de Mundial, tal y como se temía al principio, a expensas de hasta dónde llegue España en el torneo.

“Las pruebas radiológicas realizadas a Yeremy Pino descartan una fractura estableciendo como diagnóstico un esguince acromioclavicular”, indicó la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

El esguince acromioclavicular se trata de una lesión de los ligamentos que unen la clavícula con la parte superior del omóplato, en la zona del hombro. En el caso de Yeremy Pino, del hombro izquierdo, en el que lleva un cabestrillo desde que salió del terreno de juego contra Uruguay.

Tras el duro partido, los internacionales españoles rebajaron la tensión alegando que “se jugaban la vida”, la clasificación para las eliminatorias del Mundial, en un objetivo que los charrúas no cumplieron.

Y tras este, España vuelve a su campo base en Chattanooga (Tennessee) durante tres días y medio, antes de poner rumbo a Los Ángeles para disputar los dieciseisavos con la tranquilidad del objetivo cumplido y a la vez la preocupación por sus extremos.

Eso sí, en este escenario, Álex Baena, sin ser un extremo como los otros cuatro, vuelve a responder a la confianza de Luis de la Fuente como extremo izquierdo. Gol clave ante Uruguay en su rol como titular que apunta a repetir en Los Ángeles.

Lista cerrada

España no podrá sustituir a ninguno de sus jugadores lesionados, según estipula el reglamento de la competición. De hecho, no lo podría hacer aunque causaran baja para el resto del torneo.

“Solo se podrá sustituir a un jugador inscrito en la lista definitiva por otro de la lista provisional en caso de lesión grave o enfermedad a más tardar 24 horas antes del primer partido de la selección en el Mundial”, indica.

Hay una excepción a esta norma en el caso de los porteros. “Un guardameta de la lista definitiva puede ser sustituido por otro de la lista provisional por enfermedad o lesión grave en cualquier momento de la fase final”, aclara el artículo 24.3 del reglamento.