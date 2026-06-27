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Mundial 2026

Egipto se queda con el segundo puesto del grupo G e Irán queda en lista de espera (1-1)

El seleccionado persa, que desperdició un penalti con el 1-0, finaliza la primera fase sin conocer la derrota pero solo puede pasar a dieciseisavos como uno de los mejores terceros

Efe
27/06/2026 13:11
Duelo aéreo entre Omar Marmoush (d) y Mohammad Ghorbani en el encuentro del Mundial 2026 disputado entre Egipto e Irán en Seattle
Duelo aéreo entre Omar Marmoush (d) y Mohammad Ghorbani en el encuentro del Mundial 2026 disputado entre Egipto e Irán en Seattle
EFE/STEPHEN BRASHEAR
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La selección de Egipto quedó este viernes en el segundo lugar del Grupo G del Mundial 2026 con 5 puntos tras empatar 1-1 con la de Irán, que se quedó con tres puntos y a la espera de resultados para integrar la lista de mejores terceros.

En un partido por la tercera jornada de la serie jugado en Seattle, el equipo dirigido por Hossam Hassan comenzó el primer tiempo con una presión alta sobre el área iraní y, a los 5 minutos, Mahmoud Saber mandó una pelota al fondo del arco de Alireza Beiranvand tras una jugada originada por el astro Mohamed Salah.

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La respuesta iraní no se hizo esperar y, apenas tres minutos después, el árbitro polaco Szymon Marciniak concedió un penalti por falta de Abdel Monem sobre Mehdi Taremi. El mismo Taremi cobró, pero el portero egipcio Mostapha Shobeir adivinó el ángulo y ahogó la celebración.

Lejos de desanimarse, los de Amir Ghalenoei siguieron atacando a Los Faraones y en el minuto 14 Ramin Rezaeian aprovechó un rebote dejado por Shobeir y anotó el 1-1 desde un ángulo imposible.

En un toma y daca, Mostafa Zico volvió a llevar peligro al arco de Beiranvand, pero el balón salió desviado.

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De ahí en adelante, el peso de las acciones recayó sobre el lado de los africanos, que impusieron su mayor experiencia, con el liderazgo de Salah y las intenciones ofensivas de jugadores como Mostafa Zico y Mahmoud Ahmed ‘Trezeguet’.

Para el segundo tiempo, Irán puso un muro por delante de Beiranvand ante las arremetidas egipcias. Hossam Hassan intentó de todo, incluso sacó del campo a Salah en el minuto 67 para meter a Ahmed Sayed ‘Zizo’ para darle más frescura al ataque, pero no dio resultado.

En una de las pocas escaramuzas en la segunda parte, Mohammad Ghorbani casi sorprende desde larga distancia a Shobeir en el 76.

En el minuto 90+6, Marciniak anuló un tanto del iraní Khalilzadeh por fuera de juego.

Egipto 1-1 Irán

Egipto: Mostafa Shobeir; Mohamed Hany, Ramy Rabia, Mohamed Abdelmonem (Yasser Ibrahim, m.14), Ahmed Fatouh; Mohanad Lasheen, Mahmoud Saber (Marwan Attia, m.46), Emam Ashour (Omar Marmoush, m.46), Mohamed Salah (Zizo, m.57), Trezeguet y Ziko (Hamza Abdelkarim, m.76).

Irán: Alireza Beiranvand; Ramin Rezaeian, Hosein Kanaani (Saleh Hardani, m.46), Shoja Khalilzadeh, Ali Nemati, Milad Mohammadi; Saman Ghoddos (Shahriar Moghanlou, m.67), Saeid Ezatolahi, Mohammad Ghorbani, Mohammad Mohebi (Alireza Jahanbakhsh, m.91); y Mehdi Taremi.

Goles: 1-0, m.5. Mahmoud Saber. 1-1, m.14. Ramin Rezaeian.

Árbitro: Szymon Marciniak (Polonia). Amonestó a Mahmoud Saber (m.20), Yasser Ibrahim (m.42) y Mohanad Lasheen (m.90+2), por Egipto, y a Hosein Kanaani (m.19), Ali Nemati (m.43), Saeid Ezatolahi (m.69) y Shoja Khalilzadeh (m.94), por Irán.

Incidencias: partido correspondiente a la tercera y última jornada del grupo G del Mundial 2026, disputado en el estadio Lumen Field de Seattle (Estados Unidos) ante 66.925 espectadores.

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