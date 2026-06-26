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Mundial 2026

Japón logra ante Suecia un botín envenenado: a dieciseisavos contra Brasil (1-1)

El empate permite a los nórdicos clasificarse como una de las mejores terceras

Efe
26/06/2026 09:26
Tanaka disputa el esférico a Gyokeres en el Japón-Suecia
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EFE
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Japón y Suecia lograron un complaciente empate a un gol en Arlington, que envía a los nipones, como segundos de grupo, a jugar los dieciseisavos contra Brasil, en Houston, y aseguró la clasificación del equipo nórdico como uno de los mejores terceros. 

A impulsos marcados por la información que emitían las espectaculares pantallas gigantes del AT&T, que iban avisando de forma minuciosa del desarrollo del Países Bajos-Túnez, japoneses y suecos ofrecieron un partido intermitente, que avanzó a trompicones.

Quizá influidos por las noticias que llegaban desde Kansas City, donde desde muy pronto, Países Bajos derrotaba a Túnez por 2-0, Japón y Suecia dieron un pálido espectáculo en el primer tiempo, sin emoción ni por el resultado, que el empate sin goles mantenía segunda de grupo a la selección nipona y con grandes posibilidades de entrar como uno de las mejores terceras a los nórdicos.

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Resguardada por cinco defensas tras la goleada que le infligió Países Bajos, Suecia cedió el balón a Japón y buscó con pelotazos largos a Viktor Gyokeres y Alexander Isak. No tuvo éxito, pero tampoco quedó expuesta a la velocidad nipona.

Y el equipo de Hajime Moriyasu tampoco aceleró. Tuvo la posesión del balón, controló el juego y no dispuso más que de un par de ocasiones; un remate de cabeza alto de Daizen Maeda, a los 22 minutos, y un buen disparo de Keito Nakamura, al que respondió con una gran intervención Jacob Zetterstrom.

Incentivo indirecto

El paso por vestuarios, y un nuevo incentivo en forma de gol de Túnez en Kansas, avivó a los Samuráis Azules, más punzantes tras el entretiempo. Al comienzo del segundo tiempo avisó Tanaka, con un disparo que se fue alto y, en el 56, marcó Daizen Maeda, desde dentro del área, tras un pase filtrado por Ritso Doan.

Suecia no tardó en reaccionar, gracias a la primera aparición de Anthony Elanga, que con un gran disparo con la zurda desde fuera del área (m.61), cambió el curso del partido. El conjunto de Graham Potter vio la posibilidad de asaltar la segunda plaza, despertó Isak, inédito hasta ese momento, y solo una gran parada de Zion Suzuki evitó la sorpresa.

Suzuki salvó con tres grandes intervenciones finalmente a los japoneses, que terminaron sufriendo, pero aseguraron la segunda plaza invictos. Aunque eso les suponga jugar contra Brasil, al que, no obstante, derrotaron en octubre en un amistoso (3-2).

Japón 1-1 Suecia

Japón: Zion Suzuki; Yukinari Sugawara, Ko Itakura (Sogo Taniguchi, m.39), Ayumu Seko (Watanabe, m.76), Hiroki Ito; Ao Tanaka, Ritso Doan (J. Ito, m.66), Daizen Maeda, Keito Nakamura (Nagatomo, m.76); Daichi Kamada, Ayase Ueda (Ogawa, m.66).

Suecia: Jacob Zetterstrom; Gustav Lagerbielke, Victor Lindelof (Starfelt, m.89), Isak Hien (Lucas Bergwall, m.38), Gabriel Gudmunsson (Nygren, m.89); Alexander Bernhardsson (Svenson, m.75), Elliot Stroud (Sema, m.75), Yasin Ayari; Alexander Isak; Anthony Elanga, Viktor Gyokeres.

Goles: 1.0, m.56: Maeda. 1-1, m.61: Elanga.

Árbitro: Iván Barton (El Salvador). Amonestó a los suecos Hien y Gyokeres y al japonés Tanaguchi.

Incidencias: Partido de la tercera jornada del grupo F disputado en el estadio AT&T de Arlington ante 70.137 espectadores.

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