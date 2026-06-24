Suiza le amarga la fiesta a Canadá y acaba primera de grupo (2-1)

Promise David celebra el segundo gol canadiense, que llevó su firma BOB FRID (EFE)

Suiza le amargó la fiesta a Canadá en Vancouver, venció por 2-1 al anfitrión y se apropió del primer puesto del Grupo B en una tarde que empezó con aroma de celebración canadiense y terminó convertida en una advertencia para el equipo de Jesse Marsch, superado durante muchos minutos por la velocidad, la precisión y la contundencia helvética.

A pesar de la derrota, Canadá pasa a los dieciseisavos del Mundial, el mejor resultado de la historia del equipo norteamericano.

A Canadá le bastaba el empate para cerrar la fase de grupos como líder, permanecer en Vancouver y alimentar la euforia generada por su goleada anterior ante Catar. Pero Suiza necesitaba ganar y jugó desde el inicio con esa urgencia competitiva. Fue más agresiva, más precisa en la ocupación de los espacios y, sobre todo, más dañina cuando encontró la espalda de la defensa local.

El equipo de Murat Yakin avisó pronto. A los 11 minutos, Ricardo Rodríguez filtró un pase magnífico para Breel Embolo, que se plantó solo ante Maxime Crépeau. El portero canadiense sostuvo a su equipo con una parada decisiva y, en el rebote, la defensa consiguió evitar el gol con el guardameta ya descolocado. Fue la primera señal seria de un problema que Canadá nunca terminó de corregir: la facilidad con la que Suiza encontraba vías interiores para correr.

Canadá respondió con una arrancada de Cyle Larin, anulada después por fuera de juego, y con un remate de Tajon Buchanan que obligó a intervenir a Gregor Kobel. El partido se abrió por momentos, con ocasiones en ambas áreas, pero Suiza conservó el control. Embolo volvió a probar a Crépeau en el minuto 17 y Rubén Vargas tuvo otra opción clara, neutralizada por una gran intervención del portero canadiense.

Bosnia elimina a Catar y se aferra al sueño de los dieciseisavos (3-1) Más información

La selección local fue creciendo antes del descanso, empujada por el ambiente del BC Place y por la necesidad de no encerrarse demasiado cerca de su área. Jonathan David conectó con Ali Ahmed en una acción peligrosa y el propio David rozó el gol antes del intermedio. Aun así, la sensación era incómoda para Canadá: había sobrevivido a la ocasión más clara de la primera parte y dependía demasiado de Crépeau.

El golpe llegó nada más comenzar la segunda mitad. En apenas cuarenta segundos, Johan Manzambi encontró a Vargas dentro del área y el jugador del Sevilla, solo y sin marca, cruzó un disparo duro y ajustado al poste izquierdo. Crépeau no llegó. Suiza, que había madurado el partido con paciencia, tenía ya el liderato en la mano.

Canadá no reaccionó a tiempo. Al contrario, encajó el segundo en el minuto 57, en otra acción que expuso su fragilidad defensiva. Un balón largo superó a Luc de Fougerolles, Embolo recibió y pasó a Manzambi, que entró en el área y batió a Crépeau con un remate que el portero no pudo retener. El 2-0 congeló el estadio y confirmó la superioridad suiza en las dos áreas.

Marsch movió el banquillo de inmediato. Entraron Tani Oluwaseyi, Liam Millar y Stephen Eustáquio para dar otra estructura al ataque canadiense. La respuesta tuvo más ímpetu que claridad. Canadá empezó a colgar balones, acumuló saques de esquina y encontró en Millar una vía por la izquierda. Jonathan David tuvo una buena ocasión en el minuto 67, pero su remate fue bloqueado.

El partido recuperó tensión en el minuto 76. Promise David, que acababa de entrar por Buchanan, aprovechó su primer toque para marcar el 2-1. Nathan Saliba controló un balón largo dentro del área suiza y sirvió un pase excelente para que el delantero lo empujara a la red. El gol reactivó a Canadá, encendió al público y convirtió el tramo final en un ejercicio de resistencia para Suiza.

Colombia vence a la República Democrática del Congo y avanza a los dieciseisavos de final (1-0) Más información

Canadá insistió de forma incesante en los últimos minutos con centros laterales, faltas colgadas y presencia en el área. Derek Cornelius rozó el empate con un cabezazo que se escapó junto al poste derecho tras una falta botada al área. Después, el propio Cornelius llegó tarde por muy poco a otro balón en el añadido. Suiza, ya sin Manzambi ni Embolo, resistió con oficio, protegió a Kobel y encontró oxígeno en cada despeje.

La derrota enfría la fiesta canadiense, pero no la anula. El anfitrión, que tenía el liderato al alcance con un empate, terminó segundo tras una noche en la que Suiza le mostró sus límites defensivos y le arrebató el premio mayor del grupo. El equipo de Yakin, más maduro y más preciso, cerró la primera fase en lo alto. Canadá, todavía viva, seguirá adelante con una advertencia clara: en las eliminatorias, cada desconexión puede costar mucho más.

Suiza 2-1 Canadá

Suiza: Gregor Kobel; Luca Jaquez (Silvan Widmer, m.74), Nico Elvedi, Manuel Akanji, Ricardo Rodríguez; Remo Freuler; Djibril Sow (Michel Aebischer, m.74), Granit Xhaka; Johan Manzambi (Christian Fassnacht, m.85), Breel Embolo (Cedric Itten, m.85) y Rubén Vargas (Dan Ndoye, m.80).

Canadá: Maxime Crépeau; Alistair Johnston, Luc de Fougerolles, Derek Cornelius, Richie Laryea (Jacob Shaffelburg, m.83); Tajon Buchanan (Promise David, m.75), Mathieu Choinière (Stephen Eustáquio, m.59), Nathan Saliba, Ali Ahmed (Liam Millar, m.59); Jonathan David y Cyle Larin (Tani Oluwaseyi, m.59).

Goles: 1-0, m.46: Rubén Vargas. 2-0, m.57: Johan Manzambi. 2-1, m.76: Promise David.

Árbitro: Ramon Abatti (BRA). Mostró tarjeta amarilla a Granit Xhaka, de Suiza, y a Cyle Larin y Liam Millar, de Canadá.

Incidencias: Partido de la tercera jornada del Grupo B del Mundial 2026 disputado en el BC Place de Vancouver ante 52.497 espectadores. Pausas de hidratación en los minutos 22 y 70