Colombia vence a la República Democrática del Congo y avanza a los dieciseisavos de final (1-0)

Colombia celebra el gol ante la decepción del Congo Francisco Guasco

Un solitario gol de Daniel Muñoz en el minuto 76 le dio este martes el triunfo a Colombia por 1-0 sobre la República Democrática del Congo y la clasificación anticipada a los dieciseisavos de final del Mundial 2026 como líder provisional del grupo K con 6 puntos.

El tanto de Muñoz, jugador del Crystal Palace inglés, fue un reconocimiento al mayor dominio en el juego por parte de los suramericanos.

Colombia fue el único equipo en la cancha en los primeros 25 minutos, en los que estuvo cerca de tomar ventaja con un cabezazo del mismo Muñoz, un disparo desde atrás de James Rodríguez y un golpe de derecha de Luis Díaz, pero a los tres les faltó contundencia. Con llegadas por las bandas y gran labor de desgaste, los colombianos merodearon el área y acosaron al guardameta Lionel Mpasi, con buenas atajadas.

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Los congoleños se ordenaron mejor después de la pausa de hidratación, en tanto los colombianos fueron de más a menos. Sufrieron el desgaste, sus ataques perdieron armonía y ya no crearon peligro.

Colombia salió con líneas adelantadas en busca de goles. Estuvo cerca de tomar ventaja en el minuto 50 con un zurdazo de Díaz, detenido por Mpasi. Su remate quedó en el área y Jhon Arias remató por fuera. Los africanos tomaron confianza, acabaron con la superioridad colombiana en mitad de la cancha y por momentos se acercaron al área defendida por el portero Camilo Vargas.

Cuando mejor se veía Congo, por fin Colombia anotó el gol. Muñoz apareció por la banda derecha, se hizo de una pelota desviada y de zurda la metió en el arco, el 1-0. Congo se fue por el empate, creó peligro y en el 90+1 estuvo cerca de igualar el encuentro, pero Vargas se quedó con un remate de Nathanael Mbuku.

Con el resultado, Colombia se ubicó en el primer lugar del grupo K con seis puntos, seguido de Portugal con cuatro, la RD Congo con uno y Uzbekistán sin sumar. El próximo 27 de junio, en la última jornada del grupo, Colombia enfrentará a Portugal en Miami y la República Democrática del Congo a Uzbekistán en Atlanta.

Colombia 1-0 RD Congo

Colombia: Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Jhon Lucumí, Gustavo Puerta, Johan Mojica, Davinson Sánchez; Jhon Arias (Richard Ríos m.77), Jefferson Lerma, James Rodríguez (Juan Quintero m.58); Luis Díaz, Luis Javier Suárez (Jhon Córdoba m.58).

RD Congo: Lionel Mpasi; Aaron Wan-Bissaka, Steve Kapuadi, Axel Tuanzebe, Chancel Mbemba, Arthur Masuaku (Joris Kayembe m.71); Ngalayel Mukau (Noah Sadiki m.46), Samuel Moutoussamy (Nathanael Mbuko m.82), Edo Kayembe (Charles Pickel m.71); Cedric Bakambu (Simon Banza m.57), Yoane Wissa.

Gol: 1-0, m.76: Daniel Muñoz.

Árbitro: Maurizio Mariani, de Italia. Amonestó a Jhon Lucumí; Jefferson Lerma y a Charles Pickel.

Incidencias: Partido del grupo K de la Copa Mundial, celebrado en el Estadio Guadalajara, occidente de México, ante más de 45.000 hinchas.