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Mundial 2026

Los Zorros del Desierto se salvan del desastre (1-2)

Argelia coge aire tras ganar por la mínima a la selección de Jordania

Efe
23/06/2026 12:09
Jugadores de Argelia celebran un gol este lunes, en un partido del grupo J del Mundial de la FIFA 2026 entre Jordania y Argelia en el estadio Levi's en Santa Clara (Estados Unidos). EFE/ Miguel Gutiérrez
Jugadores de Argelia celebran un gol en el partido ante Jordania del grupo J del Mundial de la FIFA 2026 
EFE
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Trece minutos de rebeldía, del 69 al 82, y 2 tiros de esquina sacaron del fango a la selección de Argelia este lunes con una remontada por 1-2 sobre Jordania en el cierre de la segunda jornada del Grupo J, que tiene a Argentina en la próxima fase con 6 puntos y a Austria en lista de espera con 3.

Erling Haaland of Norway celebrates goal during the FIFA World Cup 2026 group stage match between Senegal and Norway, in East Rutherford, New Jersey, USA, 22 June 2026. (Noruega) EFE/EPA/OLGA FEDOROVA

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Un cabezazo de Nadhir Bembouali en el minuto 69 y un toque sutil de Amine Gouiri después de otro córner en el 82 salvaron los muebles del naufrago a los Zorros del Desierto, que sumaron sus primeros 3 puntos, pero aún tienen pendiente un encuentro con Austria.

Los pupilos del entrenador bosnio Vladimir Petkovic pusieron el fútbol, el desgaste físico, la pirotecnia, pero a Jordania le bastó un pestañeo de sus rivales para inclinar la balanza en el minuto 36 con un gol del centrocampista Nizar Al-Rashdan.

El partido en el Levi's Stadium, de la ciudad estadounidense de Santa Clara entró entonces en un estadio de nerviosismo.

Los Caballerosos demostraron sentirse cómodos en el caos que provocaron con el gol de Al-Rashdan en tanto que Argelia buscaba sin orden el libreto inicial.

Kylian Mbappe celebra un gol con sus compañeros este lunes, en un partido del grupo I del Mundial de la FIFA 2026 entre Francia e Irak en el estadio Lincoln Financial Field en Filadelfia (Estados Unidos). EFE/ Ángel Colmenares

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El sufrimiento se prolongó hasta el segundo tiempo y los argelinos entendieron entonces que debían prescindir de las jugadas elaboradas u buscar la formula del balón parado para vulnerar a Jordania. Así llegó la remontada.

La última jornada se jugará el 27 de junio. Argelia chocará con Austria y Jordania con Argentina.

Jordania 1-2 Argelia

Jordania: Abulaila; Haddad, Nasib, Al-Arab, Abu Dahab (Obaid, 91'), Abu Taha (Abu Hasheesh, 84'); Al-Rashdan, Al-Rawabdeh; Al Tamari (Azaizeh, 84'), Olwan (Abuzraiq, 91') y Al Mardi (Fakhoury, 76').

Argelia: Zidane; Belghali, Aïssa Mandi, Bensebaini, Aït-Nouri (Hadjam, 85'); Boudaoui (Benbouali, 46'), Zerrouki (Bentaleb, 46'); Mahrez (Moussa, 76'), Maza, Chaïbi; y Gouiri (Belaid, 85').

Goles: 1-0 (36') Nizar Al-Rashdan 1-1 (69') Benbouali 1-2 (82') Gouiri

Árbitro: Slavko Vincic (Eslovenia). Amonestó a Abu Dahab (64') y Zerrouki (44').

Incidencias: Partido correspondiente a la segunda jornada del Grupo J del Mundial 2026, disputado en el estadio Bahía de San Francisco (San Francisco, Estados Unidos).

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