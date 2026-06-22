USA 94 vs 2026: las siete diferencias

Sorteo de campos del partido de la primera fase del Mundial de 1994 entre Bolivia y España, con Milton Melgar y Andoni Zubizarreta como capitanes ARCHIVO EL IDEAL GALLEGO

En su momento fue un Mundial moderno. Los nombres en las camisetas, la nueva imagen de Adidas, el primer partido en un estadio cubierto... Pero han pasado ya 32 años de USA 94 y el tiempo no ha transcurrido en balde. El juego, los escenarios y el guion han cambiado.

Hoy jugamos al juego de las siete diferencias. A continuación desgranamos siete grandes cambios que diferencian a la primera Copa del Mundo en suelo norteamericano con la segunda aparición de la gran cita, aunque compartida, en territorio yankee.

1. El doble de equipos: de 24 a 48

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El anterior Mundial norteamericano fue el último de 24 equipos antes del salto a 32 en Francia 98, mientras que el de este verano es el primero de 48, justamente el doble.

Pese al tremendo aumento de cupos, más de un tercio de las selecciones participantes en la fase final de 1994 –Camerún, Nigeria, Bolivia, Bulgaria, Grecia, Italia, Irlanda, Rusia y Rumanía– no están presentes en la competición de este año.

2. El reparto de cupos continentales

En la edición de 1994, Europa tuvo más de la mitad de participantes (13, el 54,2%). La Conmebol estuvo representada por 4 (16,67%), África por 3 (12,5%) y Asia por 2 (8,33%). La Concacaf solamente otorgó una plaza más allá de la que correspondió a Estados Unidos como anfitrión (2, un 8,33%). Tres décadas después, Europa solo ha ganado 3 pasaportes (16), con lo que los equipos del Viejo Continente caen hasta el 33,33% de los participantes, un 20% menos. África y Asia son las grandes beneficiadas, con 7 plazas más para cada una, con un total de 10 para la CAF y 9 para la AFC.

Porcentualmente, el mayor incremento es para los equipos asiáticos, que saltan al 18,75%, más de 10 puntos más que en 1994. Sudamérica gana 2 plazas (6), pero pierde 4 puntos (12,50%), mientras que la confederación organizadora, la Concacaf, sube de 2 a 6 participantes, lo que incrementa su participación solo un 4%, hasta el 12,50%.

3. Los horarios de los encuentros

El partido más tardío de 1994 comenzó a las 19.30 hora local, mientras que en 2026 una veintena de encuentros empezarán más allá de esa hora, a las 20.00 (12 partidos), 20.30 (2), 21.00 (5) e incluso uno a las 22.00, el Túnez-Japón.

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El pitido inicial de la mitad de los encuentros de 1994 se produjo a las 13.00 hora local o antes, con dos encuentros que arrancaron a las 11.30, el Estados Unidos-Suiza (1-1) en Detroit y el Bulgaria-Grecia (4-0) en Chicago. Este año, antes de las 13.00 horas solo comenzarán 27 encuentros, algo más de una cuarta parte del calendario, el 25,97%. En 1994 hubo una adaptación al horario europeo, principal consumidor de fútbol, pero en 2026 este barómetro se ha transformado.

4. Del calor con sol al calor con tormentas

Mismo calor en 2026 que en 1994, pero peor clima. La clave está en el punto anterior. La hora de los encuentros va a provocar un hecho que ya marcó el pasado Mundial de Clubes, como fueron las fuertes tormentas de lluvia y aparato eléctrico, que en estas fechas suelen producirse por nubes de evolución que crecen a lo largo del día por las altas temperaturas. En el torneo de 2025 fueron detenidos varios choques por la cercanía de los rayos. Existe un protocolo que obliga a poner a resguardo a jugadores y público en cuanto se detecta un rayo caído en un radio de 13 kilómetros.

En la edición de 1994, marcada por las altas temperaturas, únicamente llovió ligeramente en uno de los 52 encuentros, el Argentina-Grecia (4-0) jugado en Boston. El México-Irlanda (2-1) es considerado el partido de la historia mundialista más caluroso, cuando se alcanzaron los 41ºC sobre el césped del Citrus Bowl de Orlando.

5. No repite ninguno de los nueve estadios

Ningún estadio repite. USA 94 se disputó en nueve sedes y otros tantos estadios. Varias ciudades repiten en 2026, pero ninguno de aquellos estadios está entre los once recintos estadounidenses en los que se disputarán partidos este año.

Los Ángeles, San Francisco, Dallas, Boston y Nueva York vuelven a acoger el torneo, aunque ni el Rose Bowl, ni el Stanford Stadium, ni el Cotton Bowl, ni el Foxboro Stadium, ni el Giants Stadium serán sede. Estos dos últimos se levantaban justo al lado de donde se construyeron los actuales Gillette Stadium y MetLife Stadium.

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6. El reglamento: de los cambios al VAR

En el Mundial de 1994 solamente existía la posibilidad de realizar dos cambios y un tercero en caso de lesión del portero. El VAR y la tecnología de la línea de gol todavía eran ciencia-ficción. La tecnología habría cambiado el sino del torneo, sin ir más lejos para que España dispusiera de un penalti y seguramente una prórroga en superioridad numérica para colarse en semifinales en detrimento de Italia, por el codazo de Tassotti a Luis Enrique que el húngaro Sandor Puhl no vio.

USA 94 fue la primera Copa del Mundo en que los jugadores llevaron su nombre en la camiseta y también el estreno de los tres puntos por victoria. La regla de la cesión al portero solo llevaba implementada dos años, desde el verano de 1992. Los guardametas no estaban especializados en el juego con los pies como hoy en día.

7. La longevidad de los futbolistas

Las mejoras en los métodos de entrenamiento, nutrición o recuperación dejan un dato relevante en cuanto a la edad de los jugadores. La edición de 1994 trajo el récord del camerunés Roger Milla, que participó con su selección a los 42 años, pero aquel torneo solo lo disputaron once futbolistas de más de 35: el propio Milla, sus compatriotas y porteros Joseph-Antoine Bell (39) y Thomas N’Kono (37), el estadounidense Fernando Clavijo y el irlandés Kevin Moran (38), el boliviano Carlos Borja (37), el suizo Georges Bregy (36), el boliviano Carlos Trucco, los griegos Antonis Minou y Tasos Mitropoulos (36) y el belga Michel de Wolf (36). El porcentaje de veteranos fue del 1,9% entre los 528 futbolistas que convocados para USA 94.

Los 43 futbolistas mayores de 35 años en el Mundial 2026 suponen un 3,4% de los 1.248 que jugarán el torneo, casi el doble de porcentaje que hace 32 años. Y nada menos que siete de ellos –por solamente Milla en 1994– ya han soplado las 40 velas: el escocés Craig Gordon (43), el portugués Cristiano Ronaldo (41), el croata Luka Modric, el mexicano Guillermo Ochoa, el bosnio Edin Dzeko, el alemán Manuel Neuer y el caboverdiano Vozinha (40).