El 1x1 de España: Lamine Yamal y Oyarzabal lideran una victoria contundente

Los jugadores de la selección española celebran un gol LAVANDEIRA JR (EFE)

En un encuentro en que todos los jugadores rindieron a un gran nivel, Lamine Yamal y Oyarzabal pusieron la chispa necesaria en ataque y dejaron el encuentro resuelto en la primera media hora. España se mostró en todo el choque muy superior a su rival.

Unai Simón (6): Como contra Cabo Verde, apenas le exigió Arabia Saudí. Fue un espectador más, incluso cuando sus rivales buscaron sorprenderle desde muy lejos. Sin paradas hasta el minuto 82.

Pedro Porro (7): Uno de los cuatro cambios. Adelantado con la posesión, seguro en el repliegue, sin apenas entradas por la banda diestra ante un contrincante cerrado, suyo fue el centro que promovió el 3-0.

Cubarsí (7): Sumamente seguro, como ante Cabo Verde. Y oportuno al cruce, cuando Arabia Saudí entró esporádicamente en el área. Su calidad y su precisión en el pase también crea ocasiones, como un remate de Pedro Porro que despejó el portero.

Laporte (7): También demostró su solvencia y su jerarquía. Sin demasiada exigencia, como todos sus compañeros en la zaga. Participó en el segundo gol, obra de Oyarzabal.

Cucurella (8): Protagonista en ataque como en la primera jornada, no tuvo problemas en defensa y fue certero cuando apareció en ataque, como en el toque que originó el tercer gol. Además, luego lanzó la volea del 4-0, en propia puerta de Hassan Tambakti.

Dani Olmo (7): Aunque no aparecía en el once tipo, es una pieza clave. Participante y llegador en la agitación ofensiva que provocó España sobre el área saudí y asistente en el 3-0 de Oyarzabal. A la hora fue sustituido por Mikel Merino.

Rodrigo (7): Foco de un sector de la crítica por la velocidad del juego ante Cabo Verde, el capitán fue el dueño de todo lo que ocurrió en su línea, además con más dinamismo.

Pedri (7): Más en la base, lejos del experimento de la primera jornada, se sintió más cómodo. De su cabeza, por el despeje, surgió el contragolpe del 1-0. Manejó el juego en campo contrario, entre el absoluto dominio de España. Fue cambiado a veinte minutos del final por Fabián Ruiz.

Lamine Yamal (8): Su irrupción fue sin matices, ni términos medios. Salió lanzado. A los 40 segundos ya regateó y puso el primer centro. En el minuto 10 marcó el 1-0, a pase de Oyarzabal. Su condición de líder es indiscutible. Desbordante e insistente, al descanso fue cambiado por Yéremy Pino.

Oyarzabal (9): Su producción fue sobresaliente. El máximo goleador de la era De la Fuente decidió el encuentro en 24 minutos. Primero dio el 1-0 a Lamine Yamal; después marcó el 2-0 tras una serie de rechaces en el área; y agrandó la diferencia con el 3-0 en el área a pase de Olmo. Incluso estrelló un zurdazo en el larguero. Sintió alguna molestia y fue cambiado por Ferran.

Alex Baena (7): Sin minutos en la primera jornada, entró en el once activo desde el principio, con ganas, certero en el contragolpe que condujo para el 1-0. Lo intentó varias veces desde lejos. En el minuto 61 fue cambiado por Nico.

Los cambios

Yeremy Pino (6): También en su primera aparición en un Mundial, reemplazó a Lamine al descanso. Buscó el regate, pero el partido ya había decaído.

Ferrán Torres (6): Luis de la Fuente le dio toda la segunda parte, como recambio de Oyarzabal. Le anularon un gol en el tramo final por fuera de juego.

Nico Williams (6): Más rodaje para Nico, que entró en el minuto 61 en sustitución de Baena.

Mikel Merino (6): Entró en el minuto 61 por Olmo para recaudar minutos, porque su aportación será transcendente en próximos duelos.

Fabián Ruiz (6): Titular en la primera jornada, fue suplente en la segunda. Jugó los últimos 20 minutos por Pedri.