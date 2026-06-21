Álex Baena: “Pasándoselo bien es como salen las cosas“

Baena pelea por un balón ante un rival Kenneth Fernández (EFE)

La selección española recuperó la sonrisa en el Mundial con una contundente goleada ante Arabia Saudí (4-0) que dejó atrás las dudas generadas tras el inesperado empate sin goles frente a Cabo Verde en el estreno. El vestuario coincidió en señalar que nunca perdió la calma después del tropiezo inicial y que la confianza en la idea de juego fue la clave para reencontrarse con su mejor versión.

Álex Baena, una de las novedades en el once inicial, explicó que el equipo mantuvo la tranquilidad durante los días posteriores al empate porque sentía que había hecho méritos suficientes para ganar. “No nos desesperó para nada el empate porque merecimos la victoria. Hemos estado muy tranquilos y el día a día ha sido igual”, afirmó el jugador del Atlético de Madrid, que destacó la buena atmósfera dentro del grupo. “Pasándoselo bien es como salen bien las cosas”, añadió.

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El centrocampista, además, recordó que muchos futbolistas se están estrenando en una Copa del Mundo y que el primer encuentro sirvió para quitarse presión. “El otro día nos quitamos un poco ese peso de la mochila. Hoy se ha visto lo que somos y hemos sido durante tantos años”, señaló.

Baena también reconoció que su presencia en la alineación titular ante Arabia Saudí fue inesperada, aunque aseguró que estaba preparado para aprovechar la oportunidad. El jugador destacó su entendimiento con Lamine Yamal y elogió a Mikel Oyarzabal, al que calificó como “el mejor delantero de España”.

Precisamente, Lamine Yamal regresó a la titularidad después de superar sus problemas físicos y se mostró satisfecho por volver a sentirse importante. “Llevaba mucho tiempo sin poder jugar ni entrenar y me hace muy feliz jugar con mis compañeros y la selección”, dijo el extremo, que también destacó la importancia de conseguir la primera victoria del torneo.

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El futbolista del Barcelona reveló la confianza que mantiene con Luis de la Fuente y aseguró que el seleccionador siempre está pendiente de sus sensaciones físicas. Además, dejó claro que España salió al terreno de juego con un plan definido: “Ir a por ellos y a por la victoria”.

El gran protagonista de la noche fue Mikel Oyarzabal, autor de dos goles y una asistencia. El delantero rechazó que su actuación suponga una reivindicación personal y subrayó que siempre se ha sentido respaldado por sus compañeros y cuerpo técnico. “Fuera siempre se va a hablar, pero nosotros dentro estamos tranquilos”, manifestó.

En la misma línea se expresó Dani Olmo, que admitió que la selección necesitaba un partido así. “Se ha demostrado que somos muy fuertes y que cuando hay presión respondemos con garantías”.