Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Más Fútbol

Países Bajos se relanza con una exhibición ante Suecia (5-1)

Arrolló al conjunto escandinavo después de su empate ante Japón en la primera jornada

Efe
20/06/2026 21:14
HOUSTON (United States), 20/06/2026.- Crysencio Summerville of Netherlands (L) celebrates with teammates after scoring the 5-1 goal during the FIFA World Cup 2026 group stage match Netherlands against Sweden, in Houston, USA, 20 June 2026. (Países Bajos; Holanda, Suecia) EFE/EPA/SAM WASSON
Los jugadores de Países Bajos celebran uno de los goles
SAM WASSON (EFE)
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

La selección de Países Bajos reaccionó con contundencia este sábado y, tras empatar 2-2 contra Japón en su debut, arrolló 5-1 a Suecia en el NRG Stadium de Houston para tomar el mando del grupo F del Mundial.

Los dobletes de Brian Brobbey y Cody Gakpo, refrendados en el minuto 89 por Crysencio Summerville, lanzaron a Países Bajos, que podrán sellar el pase de ronda como primeros de grupo con un triunfo ante Túnez en la última jornada.

A Suecia, que se había estrenado con un 5-1 a Túnez, le faltó pegada. Perdonó al menos tres oportunidades en la primera mitad y acabó derrumbándose pese a la diana del momentáneo 1-4 firmada por Anthony Elanga.

Los jugadores de Estados Unidos celebran el gol de Freeman

Pochettino y Estados Unidos ponen la directa a la siguiente ronda (2-0)

Más información

Brobbey fue el único cambio de Koeman respecto al empate 2-2 del debut contra Japón y el delantero del Sunderland no tardó en aprovechar la oportunidad desde el primer minuto.

Países Bajos hizo daño a Suecia con su velocidad por las bandas y a los cinco minutos Cody Gakpo colgó un centro raso que Brobbey remató en el corazón del área de penalti para dar una tempranera ventaja a su equipo.

El equipo de Koeman cogió confianza, y siguió atacando frente a una Suecia que tardó en asentarse. Y pasado el cuarto de hora, en una acción muy parecida, pero en la banda contraria, Denzel Dumfries entregó a Brobbey la asistencia para el 2-0.

Fue en ese momento cuando Suecia, contra la pared, encontró el coraje de reaccionar. Con Isak al frente. El delantero del Liverpool movió el balón con calidad y el equipo de Graham Potter empujó con todo para recortar distancias.

Gyokeres y Yasin Ayari se toparon tres veces con el meta Kristoffer Nordfeldt y un fuera de juego milimétrico de Gustaf Lagerbielke impidió a los suecos reabrir el partido antes del descanso.

Suecia perdona y Países Bajos, no

Perdonó sus oportunidades Suecia, y lo pagó. Porque Países Bajos salió a morder tras el descanso y Cody Gakpo firmó un doblete en nueve minutos para sentenciar el encuentro.

El extremo del Liverpool anotó el primero a placer tras otro perfecto centro raso de Dumfries, y fulminó al meta en el primer poste tras una gran jugada personal para el 4-0.

Suecia tuvo el mérito de seguir luchando pese a tener el encuentro perdido. Potter dio paso a Elanga por Alexander Bernhardsson en el 56 y el ex del Manchester United, ahora extremo del Newcastle, dio chispa a la delantera sueca.

Tan solo necesitó tres minutos para marcar el 1-4, al superar a Bart Verbruggen en un mano a mano tras un pase vertical de Isak.

Esa diana no cambió el guión de un encuentro dominado por Países Bajos, que pusieron la guinda a su triunfo con el definitivo 5-1, obra de Crysencio Summerville con un disparo cruzado de pierna derecha desde la frontal del área en el minuto 89.

Países Bajos 5-1 Suecia

Países Bajos: Bart Verbruggen; Micky van de Ven, Virgil van Dijk, Jan Paul van Hecke, Denzel Dumfries; Tijjani Reijnders (Til, m.60), Frenkie de Jong (Koopmeiners, m.60), Ryan Gravenberch; Cody Gakpo (Lang, m.91), Donyell Malen (Summerville, m.46) y Brian Brobbey (Depay, m.73).

Suecia: Kristoffer Nordfeldt; Victor Lindelöf, Isak Hien, Gustaf Lagerbielke; Gabriel Gudmundsson (Stroud, m.93), Yasin Ayari (Ali, m.79), Jesper Karlström (Zeneli, m.53), Alexander Bernhardsson (Elanga, m.56); Benjamin Nygren (Bergvall, m.56); Alexander Isak, Viktor Gyökeres.

Goles: 1-0, m.6: Brobbey; 2-0, m.16: Brobbey; 3-0, m.48: Gakpo; 4-0, m.54: Gakpo; 4-1, m.59: Elanga; 5-1, m.89: Summerville.

Árbitro: Michael Oliver (ING). Mostró cartulina amarilla a Gudmundsson (m.53), Ayari (m.75) y Bergvall (m.81), de Suecia.

Incidencias: Partido correspondiente a la segunda jornada del grupo F del Mundial disputado en el NRG Stadium de Houston ante 68.777 espectadores, lleno total.

0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

HOUSTON (United States), 20/06/2026.- Crysencio Summerville of Netherlands (L) celebrates with teammates after scoring the 5-1 goal during the FIFA World Cup 2026 group stage match Netherlands against Sweden, in Houston, USA, 20 June 2026. (Países Bajos; Holanda, Suecia) EFE/EPA/SAM WASSON

Países Bajos se relanza con una exhibición ante Suecia (5-1)
EFE
ATLANTA (United States), 15/06/2026.- Aymeric Laporte (L) of Spain and Ryan Mendes of Cape Verde in action during the FIFA World Cup 2026 group stage match Spain vs Cabo Verde, in Atlanta, USA, 15 June 2026. (Cabo Verde, España) EFE/EPA/RONALD WITTEK

Laporte: “Estuvimos fastidiados y ahora hay que ganar”
EFE
Imagen del Celta Fortuna-Ponferradina de Balaídos

El Celta Fortuna consigue el ascenso a Segunda ante la Ponfe (4-1)
Sergio Baltar
Los jugadores de Estados Unidos celebran el gol de Freeman

Pochettino y Estados Unidos ponen la directa a la siguiente ronda (2-0)
EFE