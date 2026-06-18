Dieciséis cambios de piezas sobre la marcha

El alemán Lennart Karl recibe instrucciones de Julian Nagelsmann C. NEUNDORF

Con la disputa la pasada madrugada del encuentro entre Uzbekistán y Colombia, las 48 selecciones participantes en la Copa del Mundo ya han pisado el césped del gran escenario del fútbol. Y con ello, ya han tenido que cerrar definitivamente sus convocatorias, pues la FIFA permite a cada equipo realizar cambios con respecto a la lista presentada el pasado 1 de junio, únicamente en caso de lesión, hasta 24 horas antes del inicio de su primer partido. En estas dos semanas, casi un tercio de las selecciones (15) han notificado un total de 16 relevos en sus convocatorias de 26 futbolistas. Estos son todos los cambios.

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Alemania. Julian Nagelsmann sufrió la baja de Lennart Karl, el joven mediapunta del Bayern (18 años) que sorprendió esta temporada y rompió todas las quinielas entrando en la lista de la ‘Mannschaft’. El pasado día 5, su número 25 ha quedado en manos de otro casi juvenil (20 años) Assan Ouédraogo, jugador del Leipzig.

Irak. Un día después, el 6 de junio, la selección iraquí comunicó la baja del lateral izquierdo Ahmed Yahya, que en el amistoso ante España en Riazor (1-1) sufrió una lesión en los isquiotibiales. Ahmed Maknzi, también carrilero zurdo del Al Karma, fue llamado por el seleccionador Graham Arnold para ocupar la vacante del lesionado dorsal 15 iraquí.

Brasil. El pasado día 7, Carlo Ancelotti tuvo decidir un sustituto de su número 2, el lateral de la Roma Wesley, que cayó lesionado durante un amistoso de preparación ante la selección de Egipto. El técnico italiano convocó entonces a Éderson Silva, centrocampista del Atalanta.

El brasileño Wesley en un amistoso ante Panamá A. COELHO

Jordania. El mismo día 8, el conjunto jordano perdió por lesión a uno de sus mejores elementos, Ibrahim Sabra, que esta campaña militó en el Lokomotiva Zagreb croata cedido por el Goztepe turco. Jamal Sellami, seleccionador de Jordania, llamó a Mohammad Taha, lateral izquierdo del Shabab Al-Ordon que juega cedido en el Al Hussein.

Canadá. Pese a que Marcelo Flores se lesionó el 31 de mayo, Jesse Marsch no decidió a su vigésimo sexto hombre hasta el 9 de junio, tres días antes del debut canadiense frente a Bosnia-Herzegovina. El extremo de Tigres UANL cedió su camiseta número 26 a Jayden Nelson, futbolista de su misma posición que actúa en el Austin FC de la MLS norteamericana.

Marruecos. Probablemente las bajas más llamativas hayan sido las dos –única selección con más de un cambio forzoso– de los ‘Leones del Atlas’. Tanto Ez Abde como Nayef Aguerd apuntaban a tener un peso importante en el equipo, pero sendas lesiones dejaron fuera al extremo del Betis y al central del Olympique de Marsella. El día 10, el bético fue suplido por Amine Sbai, del Angers (dorsal 17), mientras que el número 5 pasó a Marwane Saâdane, del Al Fateh saudí.

Austria. Importante pérdida para el equipo de Ralf Rangnick la del mediapunta Christoph Baumgartner (Leipzig), que cayó lesionado el día 2. El seleccionador decidió esperar hasta el 10 de junio, cuando resolvió convocar a Dejan Ljubicic, centrocampista que acaba de devolver al Schalke a la Bundesliga, que hereda el número 19.

Bosnia-Herzegovina. El central Nidal Celik, subcampeón de la Liga francesa con el Lens, tuvo que dejar la concentración balcánica el 11 de junio. Arjan Malic, lateral derecho del Sturm Graz, fue el elegido por el seleccionador Sergej Barbarez para vestir el dorsal 24 y completar la convocatoria.

Países Bajos. Una de las caídas más sonadas de las listas del 1 de junio fue la del Jurrien Timber. El lateral derecho del Arsenal y también dorsal número 2 ya fue convocado con problemas físicos. Tras no encontrar la mejoría deseada, el 8 de junio Ronald Koeman decidió sustituirlo por Lutsharel Geertruida, jugador del Sunderland.

El neerlandés Geertruida, que suplió a Jurrien Timber, en el Mundial frente a Japón K. FERNANDEZ

Haití. La formación caribeña también tuvo que realizar una llamada de emergencia el día 11, después de que cayese lesionado Leverton Pierre, centrocampista del Vizela portugués. Garven Metusala, pivote o central de los Colorado Springs Switchbacks –equipo del USL Championship, la segunda división de Estados Unidos– lleva ahora el número 14.

Japón. Otra de las bajas importantes. También el día 11, el pivote del Liverpool Wataru Endo se vio obligado a abandonar la concentración nipona. Su sustituto es, sin embargo, un delantero, Shuto Machino, jugador del Borussia Mönchengladbach.

Argentina. Más defensas fuera, y más bajas el día 11. Lionel Scaloni tuvo que mandar a casa a Leonardo Balerdi, central del Olympique de Marsella, por un problema muscular en un gemelo. Marcos Senesi, del sorprendente Bournemouth inglés, heredó su camiseta número 2.

Nueva Zelanda. El día 15, en vísperas de su debut ante Irán, los ‘All Whites’ decidieron prescindir de Matthew Garbett, volante del Peterborough de tercera inglesa, ‘tocado’ en los isquiotibiales. Darren Bazeley llamó a Logan Rogerson, extremo del Auckland FC, nuevo dueño del dorsal 7.

Uzbekistán. Fabio Cannavaro tuvo que prescindir también el día 15 de una de sus principales estrellas, Jaloliddin Masharipov, con problemas de espalda. El extremo del Esteghlal iraní –12 goles en 74 internacionalidades– ha sido sustituido por Ruslanbek Jiyanov, delantero centro del Navbahor.

Inglaterra. Lateral derecho por lateral derecho. El día 16, Tino Livramento, del Newcastle, dejó su número 12 a Trevoh Chalobah, del Chelsea, después de dañarse un gemelo en el entrenamiento del pasado domingo.