La advertencia del estreno Mundial: 5 de 17 para España

Mikel Oyarzabal, en el suelo durante el partido entre España y Cabo Verde Ronald Wittek

Siempre sobre aviso, el estreno del Mundial advierte a la selección española, que solo ganó en cinco de sus 17 primeros partidos en esta competición, el último el imponente 7-0 a Costa Rica en Catar 2022, pero antes el 3-3 ante Portugal en Rusia 2018, la derrota 5-1 con Países Bajos en Brasil 2014 o el revés por 0-1 contra Suiza cuando fue campeona en Sudáfrica 2010. El empate de este lunes contra Cabo Verde (0-0) vuelve a avisar a una España que no fue capaz de derribar el muro de Vozinha en los más de noventa minutos de juego.

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Siete derrotas, cinco empates, 31 goles a favor y 24 en contra completan los números en ese sentido del combinado español desde su debut en el torneo en Italia 1934, con triunfo por 3-1 sobre Brasil, hasta la actualidad, donde este lunes volvió a ‘pinchar’ en un estreno mundialista, aunque en esta ocasión ante una selección menor como es Cabo Verde, que dio la sorpresa.

España solo entró en juego con victoria en tres de sus últimos 15 Mundiales, por más que el anterior recuerdo del más reciente, el 23 de noviembre de 2022, fuera la goleada a Costa Rica que fue clave para su clasificación para octavos de final, porque después empató con Alemania (1-1) y luego perdió contra todo pronóstico frente a la selección de Japón (1-2).

Aquel día, Dani Olmo, Marco Asensio, Ferran Torres (2), Pablo Páez ‘Gavi’ (es el goleador más joven de la historia de España en un Mundial con este tanto), Carlos Soler y Álvaro Morata trasladaron al marcador una apabullante victoria del conjunto de Luis Enrique Martínez.

Sus otros dos triunfos iniciales corresponden a sus dos primeros Mundiales. A Italia 1934, cuando se impuso por 3-1 a Brasil, por medio de José Iraragorri, el primero goleador español de su historia en el torneo, e Isidro Lángara, con dos dianas, y Brasil 1950, cuando remontó y doblegó también por 3-1 a Estados Unidos con los tantos de Silvestre Igoa, Estanislao Basora y Telmo Zarra, por ese orden tras el 0–1 rival.

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Siete estrenos, en cambio, los perdió España. El último fue hace doce años, en Brasil 2014, con el durísimo golpe de 5-1 contra Países Bajos, cuyas consecuencias fueron catastróficas para el entonces vigente campeón, derrotado y eliminado al siguiente duelo contra Chile (2-0).

También cayó cuando fue campeona del mundo, en Sudáfrica 2010. El 0-1 con Suiza fue su única derrota de la competición, conquistada por única vez entonces en la final contra Países Bajos en Johannesburgo con el famoso gol de Andrés Iniesta. Y hubo cinco empates. El último hasta este lunes había sido el 3-3 contra Portugal y Cristiano Ronaldo en Rusia 2018, pero antes igualó con Corea del Sur (2-2) en Estados Unidos 1994, con Uruguay en Italia 1990 (0-0) y con Honduras en España 1982 (1-1).

Con 10

No estuvo fino Mikel Oyarzabal en su estreno mundialista. El jugador de la Real Sociedad debutó en un Mundial como capitán, pero no tocó su primer balón hasta el minuto 30 de partido. Este dato de Mikel Oyarzabal se da por primera vez desde el año 1966, según publicó el portal estadístico Opta a través de su cuenta en la red social ‘X’. En total entró en contacto con la pelota en 24 ocasiones, lo que supone un toque cada cuatro minutos y una cifra incluso inferior a la de Unai Simón, que tocó el balón en 25 ocasiones contra Cabo Verde.