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Mundial 2026

España revive fantasmas del Mundial (0-0)

La selección se atasca y no pasa del empate sin goles en su estreno en el grupo H ante la modesta Cabo Verde

Efe
15/06/2026 20:19
El centrocampista de España Rodri Hernández reacciona durante el partido del grupo H del Mundial 2026 entre España y Cabo Verde, este lunes en el Estadio Atlanta
El centrocampista de España Rodri Hernández reacciona durante el partido del grupo H del Mundial 2026 entre España y Cabo Verde, este lunes en el Estadio Atlanta
EFE/LAVANDEIRA JR.
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España debutó en el Mundial con la vitola de favorita. Un partido inicial para poner las cartas sobre la mesa, pero sufrió en exceso. Ritmo plano y movimiento lento de balón a pesar de las condiciones climáticas perfectas en el estadio de Atlanta; techado y con aire acondicionado. Cabo Verde resistió y sumó un punto en su debut mundialista.

Luis de la Fuente no dio con la tecla. Sorprendió con Gavi como extremo izquierdo de inicio, pero más allá de dos recuperaciones altas no tuvo presencia ofensiva. El seleccionador buscó soluciones pero no las encontró. Consciente de la presión de liderar a una de las grandes favoritas, la corbata que lució en la primera parte le apretó más y más con el paso de los minutos. Tanto que en la segunda ya no la lució.

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Un partido en el que Pedri no carburó y España lo notó. Dos fallos en el pase impropios del centrocampista, que no encontró el ritmo de partido, marcaron un inicio de partido en el que Cabo Verde se hizo fuerte. Bloque bajo y tapando los pasillos interiores para dificultar el juego de España.

Ante este plan, apareció la figura de Marc Cucurella. El nombre que más ha sonado en la selección española las últimas 24 horas y cuyo fichaje por el Real Madrid se hizo oficial el día del debut.

Desde un lateral izquierdo sin casi exigencia defensiva, Cucurella insistió apurando línea de fondo y sirviendo balones atrás que Ferran Torres no acertó a convertir. Primero se encontró con el palo en el minuto 38 y después, en el 43, con un Vozinha al que el partido le puso en el mapa; más aún en su parada abajo a un cabezazo de Laporte justo antes del descanso.

A sus 40 años, el portero caboverdiano se encuentra sin equipo, tras finalizar su vinculación con el Chaves, de la segunda división de Portugal. Ocupa las últimas posiciones de valor de mercado de la web especializada Transfermarkt, con 50.000 euros. Ni Lamine Yamal, el opuesto en esta clasificación, al ser el jugador con más valor -200 millones de euros-, junto a Erling Haaland, pudo con la resistencia de Cabo Verde.

El entrenador de la selección española, Luis de la Fuente, durante la rueda de prensa posterior al entrenamiento realizado este miércoles en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, en la víspera del partido amistoso preparatorio para el Mundial 2026 que el jueves disputa contra la de Irak de A Coruña.

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Ídolo mundial. En Atlanta, su cara copaba edificios. Un icono publicitario y sobre el césped. Disputó los últimos 20 minutos bajo constantes ovaciones del público del estadio de Atlanta. Desborde desde banda derecha, pero a España le faltó acierto en el remate.

Fabián en tres ocasiones, Oyarzabal en dos, Laporte y Mikel Merino con un remate… ninguno de ellos pudo batir a Vozinha ni a un Pico Lopes, central caboverdiano, que estuvo pegajoso en la marca de los atacantes de España. Buscó el choque y tapó huecos para echar por tierra un remate de Oyarzabal en el 88.

No pudo imponerse España y tampoco Cabo Verde, que resistió y soñó incluso con conseguir más de un punto por un instante.

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Diney Borges pudo pasar a los libros de historia de su país en el minuto 89. Suyo fue el primer y único remate a portería de Cabo Verde, que detuvo Unai Simón.

La alegría de Cabo Verde ante la decepción de España. Un empate que no contaba en ninguna previsión de la expedición y que aviva los fantasmas del Mundial. Desde la estrella lograda en Sudáfrica 2010, España solo ha ganado tres partidos, uno por torneo, y no ha superado ninguna eliminatoria.

España 0-0 Cabo Verde

España: Unai Simón: Marcos Llorente, Cubarsí, Laporte, Cucurella; Rodri (Nico Williams, m.87), Pedri, Fabián (Mikel Merino, m.71), Gavi (Lamine Yamal, m.71); Ferran Torres (Dani Olmo, m.81) y Oyarzabal.

Cabo Verde: Vozinha; Moreira, Pico Lopes, Diney Borges, Sidny Cabral (Joao Pablo, m.76); Kevin Pina, Jovane Cabral (Willy Semedo m.61), Jamiro Monteiro, Laros Duarte (Deroy Duarte, m.61); Ryan Mendes y Livramento (Nuno da Costa, m.61).

Árbitro: Adham Makhadmeh (Jordania). Amonestó a Pedri (m.90+3) en España y a Sidny Cabral (m.16) por parte de Cabo Verde.

Incidencias: Partido de la primera jornada del grupo H del Mundial 2026 disputado en el estadio de Atlanta, con techo y sistema de climatización, ante 67.640 espectadores

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