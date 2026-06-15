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Mundial 2026

Cabo Verde y Oyarzabal baten dos récords de la Copa del Mundo

La selección africana comete una sola falta en todo el encuentro, mientras que el delantero es el primer futbolista que no toca un balón hasta el minuto 30

Lois NovoRaúl Ameneiro
Lois Novo y Raúl Ameneiro
15/06/2026 22:48
El delantero de España Lamine Yamal ante los jugadores de Cabo Verde Willy Semedo y Sidny Cabral (13) durante el partido del grupo H del Mundial 2026 en el Estadio Atlanta
El delantero de España Lamine Yamal ante los jugadores de Cabo Verde Willy Semedo y Sidny Cabral (13) durante el partido del grupo H del Mundial 2026 en el Estadio Atlanta
EFE/LAVANDEIRA JR.
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Muchos aficionados, tanto españoles como caboverdianos, no podrán olvidar el histórico encuentro entre ambas selecciones, por el contexto y por el resultado final. Además, el encuentro queda grabado en los libros de récords de la Copa del Mundo por dos datos curiosidades.

La selección de Cabo Verde batió una plusmarca en la historia de la Copa del Mundo desde que existen registros, a partir de la edición de 1966. El conjunto africano solamente cometió una falta –de Sydny Cabral sobre Llorente en el minuto 16, que le costó la cartulina amarilla– en todo el partido contra España, la cifra más baja en las últimas 16 ediciones del torneo, según la web especializada Opta.

El entrenador de la selección española, Luis de la Fuente, durante la rueda de prensa posterior al entrenamiento realizado este miércoles en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, en la víspera del partido amistoso preparatorio para el Mundial 2026 que el jueves disputa contra la de Irak de A Coruña.

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El dato resulta más sorprendente, si cabe, si se tiene en cuenta que España tuvo en su poder el balón el 74% del tiempo real del encuentro, y que el 56% del mismo se jugó en el tercio final del campo de la portería caboverdiana, por un 36,3% en mediocampo y un 7,7% en el tercio de la meta española.

No es la mejor de las señales la que ha transmitido la selección española, que pese al control de la posesión ni generó un flujo abundante de oportunidades de gol ni, como refleja esa única falta en todo el partido, puso en verdaderos apuros al rival.

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Tampoco estuvo fino a nivel particular Mikel Oyarzabal en su estreno mundialista. El jugador de la Real Sociedad debutó en un Mundial como capitán, pero no tocó su primer balón hasta el minuto 30 de partido. Este dato de Mikel Oyarzabal se da por primera vez desde la edición de 1966, según publicó el portal estadístico Opta a través de su cuenta en la red social ‘X’.

En total entró en contacto con la pelota en 24 ocasiones, lo que supone un toque cada cuatro minutos y una cifra incluso inferior a la de Unai Simón, que tocó el balón en 25 ocasiones en el encuentro ante Cabo Verde.

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