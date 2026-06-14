Málaga y Almería lo dejan para la vuelta (0-0)

Adrián Niño se lamenta de una ocasión marrada durante el partido de ayer EFE

El Málaga y el Almería se disputarán el ascenso a Primera División el próximo sábado en el Almería Stadium, tras el empate a cero goles, con escasas ocasiones y un partido muy táctico, en la ida de la final, y donde al conjunto almeriense le valdría la igualada.

El conjunto almeriense inició el partido con un aviso de Adrián Embarba, tras un disparo centrado que atajó Alfonso Herrero.

Tenía problemas el equipo malagueño para construir, pero poco a poco se fue rehaciendo con la presencia de Carlos Dotor, Rafa Rodríguez y Dani Lorenzo, que tocaban el esférico, buscando al extremo David Larrubia y a Adrián Niño.

El Almería, talento puro, creaba peligro con Sergio Arribas, Embarba y Miguel cada vez que se acercaba a la frontal.

El partido era una montaña rusa, con dominio alterno, con transiciones rápidas de ambos equipos y con Niño probando al guardameta Andrés Fernández.

0-0 al descanso y con un cambio en el Málaga para ofrecer algo más de velocidad por la izquierda con la entrada del extremo Joaquín Muñoz por Aaron Ochoa.

El encuentro seguía con las mismas características, aunque quizás con algo más presencia en campo contrario del Málaga ante un Almería, que seguía tranquilo, sin sufrir.

El tiempo transcurría y no pasaba nada importante, pero Funes dio entrada a Chupe, que aportó dinamismo, aunque no gozó de oportunidades para romper el marcador.

Ficha técnica

Málaga: Alfonso Herrero; Carlos Puga, Diego Murillo, Javi Montero, Rafita; Larrubia (Lobete, m.90), Rafa Rodríguez (Izan Merino, m.63), Carlos Dotor, Aaron Ochoa (Joaquín Muñoz, m.46); Dani Lorenzo (Ramón Enríquez, m.78) y Adrián Niño (Chupete, m.63).

Almería: Andrés Fernández; Chirino, Rodrigo Ely, Federico Bonini, Álex Muñoz; Arnau Puigmal (Nico Melamed, m.56), Dion Lopy, Stefan Dzodic, Adrián Embarba; Sergio Arribas (Jon Morcillo m.83); y Miguel de la Fuente (Leo Baptistao, m.68).

Árbitro: Salvador Lax, (Comité Murciano). Mostró cartulina amarilla a los locales Rafita (m.11) e Izan Merino (m.90).