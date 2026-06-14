De la Fuente: "Si alguien piensa que va a ser fácil, se equivoca"

Luis De la Fuente en ruenda de prensa EFE

Luis de la Fuente, seleccionador español, confirmó que Lamine Yamal, Nico Williams y Víctor Muñoz ya están recuperados, aunque no serán titulares en el estreno de hoy ante Cabo Verde. “La mejor noticia es que Lamine está en perfectas condiciones. Está fantásticamente, entrenando muy bien. Para mañana están todos disponibles. Lamine Yamal, Nico Williams y Víctor Muñoz no estarán de inicio, pero veremos cómo se desarrollará el encuentro y su aportación al equipo”, indicó.

El once titular que Luis de la Fuente tiene en la cabeza desde semanas no ha sufrido variaciones durante la concentración. “El rendimiento de los jugadores te hace cuestionarte cosas porque son muy buenos, pero sigo con la misma idea y vamos a seguir con ella”, señaló.

España debuta en el Mundial ante Cabo Verde, selección a la que Luis de la Fuente considera una sorpresa en el Mundial. “Cabo Verde es un equipo con conceptos tácticos muy bien definidos. Con futbolistas poderosos físicamente y muy veloces. Han dejado fuera a Camerún y muchos de ellos están jugando en grandes ligas europeas. Seguramente sea una de las sorpresas del Mundial y nos va a exigir mucho”, alertó.

“Hay una gran igualdad. Se han dado resultados que nadie apostaba por ellos y eso demuestra el nivel que tienen algunas selecciones. En cualquier caso, si de algo nos caracterizamos, es en considerar el duelo inmediato como el más importante de nuestra vida. Afrontamos el partido contra Cabo Verde como el más importante del Mundial. Si alguien piensa que el partido contra Cabo Verde va a ser fácil, se equivoca”, completó.

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Un partido que contará con pausa de hidratación, como todos los partidos del Mundial. Medida que Luis de la Fuente valoró positivamente. “Siempre digo que velo por la salud de los futbolistas. Siempre. En condiciones extremas en cuanto a calor, es una medida acertadísima. Mañana (por hoy) con la temperatura del estadio, un poco frío, no hace tanta falta; pero si hay que seguir la norma, se sigue. Hemos vivido todos esta semana unas temperaturas tremendas, una humedad altísima… Esas pausas te dan un respiro y energía para competir”, dijo.

“En el parón les dejaremos que descansen, que recuperen la respiración, que beban y les daremos las indicaciones juntas para que vuelvan con la misma intensidad”, comentó sobre su plan durante la pausa de hidratación.

Luis de la Fuente, además, ponderó en rueda de prensa a sus centrocampistas, a los que catalogó como “el mejor centro del campo”, y a sus tres porteros. “Con respeto a todos, tengo el mejor centro del campo del mundo. Es verdad. Tenemos al Balón de Oro, A Zubimendi que podría ser Balón de Oro, Fabían, Pedri, Olmo, Merino, Gavi… ¿A quién quito? Son todos muy buenos”, destacó.

Sobre la portería, reconoció que le han hecho “la vida imposible”, como aseguró David Raya días atrás. “Lo han hecho. La rivalidad te hace mejorar. Sin rivalidad te asientas en la comodidad y eso es peligroso. Tienes que estar al mejor nivel. Son tres porteros excepcionales. Me encanta que hablemos de David Raya, es uno de los mejores porteros del mundo, como de Unai Simón y Joan García. Soy un privilegiado y es una suerte poder elegir entre tres grandes porteros porque el que elija será un acierto seguro y vamos a disfrutarlo”, concluyó, sin dar pistas de cuál será su apuesta final.