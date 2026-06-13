Máxima tensión en la lucha por las plazas a Segunda División

Eneko Undabarrena celebrando RFEF

El Ministerio del Interior informó este viernes que la declaración de alto riesgo se adopta tras analizar los informes de seguridad sobre los antecedentes de los partidos y las previsiones de desplazamiento de las aficiones, y que tanto la eliminatoria de la Ponferradina contra el Celta B, como la del Zamora contra el Sabadell, contarán con medidas extraordinarias.

Ponferradina - Celta fortuna

Hoy, 18.30 horas

El combinado del Bierzo recibirá al filial del Celta de Vigo para disputar la primera de las dos finales para lograr el ascenso al fútbol profesional.

La Ponferradina llega a este cruce tras enfrentarse al Atlético Madrileño en una eliminatoria en la que ambos tuvieron sus ocasiones. No llegaron a pasar de las tablas (0-0) en el primer partido en el Toralín. Sin embargo, los bercianos consiguieron alzarse con la victoria por la mínima (0-1) en Alcalá de Henares en un partido en el que supo sufrir tras encontrar el gol en pies de Keita en los primeros minutos de juego.

La Ponfe iniciaba este curso con el objetivo de lograr el ascenso tras llevar dos temporadas en la categoría de bronce. Tras un inicio de curso deficiente, llegaron a estar a un punto del descenso. El descontento fue tal que el conjunto berciano tomó la decisión de destituir en el mes de noviembre a Fernando Estévez de la dirección técnica. La llegada de Nafti al banquillo del Bierzo no fue sencilla; después de unas primeras tomas de contacto con el vestuario, el técnico tunecino no conseguía realzar el vuelo del club. Sin embargo la segunda vuelta de la temporada regular fue otra historia y el conjunto del Toralín pasó de ser equipo de descenso a ocupar la cuarta plaza del Grupo I a final de temporada.

Por el otro lado, el combinado olívico viene de ganar una eliminatoria no apta para cardiacos ante el CE Europa, donde terminaron 4-3 en el global. El conjunto vigués tuvo que remontar el resultado en ambos compromisos y terminó cerrando en Balaídos su pase a las finales de la promoción en un encuentro que incluso llegó a la prórroga.

A pesar de haber firmado una gran temporada en la que prácticamente no han abandonado la segunda posición del Grupo I, el combinado celeste tratará de sobrevivir a un Toralín del que todavía no ha conseguido salir con una victoria desde que se cambió el formato a Primera Federación.

Zamora - Sabadell

Hoy, 21:00 horas

En la otra final el conjunto sabadellense, que es el último superviviente del Grupo II de este playoff, visitará esta noche el Ruta de la plata para enfrentarse al Zamora en un encuentro que parecía imposible de producirse después del primer partido de las semifinales, ya que ambos equipos llegaron a la vuelta con la necesidad de remontar dos goles de desventaja.

El conjunto zamorano caía derrotado en la ciudad deportiva de Villarreal ante el filial groguet (2-0) tras encajar dos tempraneros goles en la primera mitad. Los de Óscar Cano, no supieron encontrar la forma de penetrar la defensa amarilla en un partido donde el submarino amarillo se hizo fuerte atrás y no ofreció muchas opciones. Sin embargo, en la vuelta el conjunto viriato sacó pecho ante su gente y consiguió la clasificación a la última ronda en los penaltis, después de haber anotado el empate de la eliminatoria con un tanto en el descuento desde los once metros.

Al igual que el entrenador de la Ponferradina, el técnico granadino llegaba a Zamora para solventar una situación casi crítica en la que los viriatos se encontraban a un único punto de la zona roja. Finalmente el equipo consiguió salir del pozo y colocarse dentro de los puestos de playoff del Grupo I.

Enfrente estará el combinado barcelonés, que consiguió su pase después de eliminar al Real Madrid Castilla. Cayeron por 2-0 en el Alfredo di Stéfano pero esto no impidió que en la primera parte del encuentro en la Nova Creu Alta, tras dos minutos increíbles, igualaran el global de la eliminatoria. Ya cuando todo el mundo estaba pensando en la prórroga, Joel Priego cerraba el marcador en el descuento con el definitivo 3-0.

Los arlequinados buscan conseguir su segundo ascenso consecutivo en una temporada donde han estado muy cerca de coronarse como primero del Grupo II. Sin embargo se enfrentará a un duro rival en una eliminatoria sin precedentes que estará marcada por la igualdad entre ambos conjuntos.