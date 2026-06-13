Los seleccionadores foráneos son mayoría por vez primera

El español Roberto Martínez canta el himno portugués junto a su ayudante Ricardo Carvalho en el reciente amistoso de la selección lusa contra Chile en Lisboa EFE/JOSE SENA GOULAO

Por primera vez en 23 ediciones de la Copa del Mundo, los banquillos del torneo tienen mayoría absoluta de entrenadores foráneos. Aunque pueda parecerlo, esta no es una práctica del fútbol moderno. En todos los Mundiales ha habido al menos un seleccionador al mando de un país ajeno al de su nacimiento y/o nacionalidad. El porcentaje histórico se eleva por encima del 30%, aunque en el siglo XXI la cifra aumenta hasta el 41%. Aun así, ninguna de las hasta hoy 136 oportunidades de las que han dispuesto entrenadores extranjeros ha acabado con uno de ellos levantando la copa de campeón. ¿Será 2026 la primera vez que triunfe un entrenador con otra nación?

México rompe la maldición y gana por primera vez un partido inaugural en el Mundial Más información

En Estados Unidos, México y Canadá, el banquillo de 27 de las 48 selecciones está comandado por un técnico extranjero. Es la primera vez que más de la mitad de los equipos participantes en la fase final supere la mitad, con un 56,3%. El anterior récord databa de Alemania 2006, con casi la mitad (15 de 32), un 46,9%. El podio lo completa Brasil 2014, con uno menos, 14, para un 43,8%. En el polo opuesto está la edición de 1978, en la que solamente se produjo un caso: el del austríaco Ernst Happel como técnico de los Países Bajos, con los que acarició la corona universal al llegar a la final frente a la anfitriona Argentina.

El campeonato de 2026 presenta a seis seleccionadores argentinos, cinco franceses, cuatro españoles, tres alemanes y otros tantos italianos –pese a la ausencia de la ‘azzurra’– y un par de australianos, ingleses –aunque en el banquillo de los ‘three lions’ se sentará un alemán–, marroquís, neerlandeses y suizos.

La mitad de las selecciones que forman parte de la Conmebol tienen carácter argentino en el vestuario. A la albiceleste de Lionel Scaloni hay que añadir la presencia de Gustavo Alfaro con Paraguay, de Sebastián Beccacece con Ecuador, de Marcelo Bielsa con Uruguay y de Néstor Lorenzo con Colombia. Además, Estados Unidos ha apostado por Mauricio Pochettino. Francia tiene a Didier Deschamps al frente de los ‘Bleus’, pero además a Rudi Garcia con la vecina Bélgica y a otros tres preparadores en otros dos continentes. En África, Sébastien Desabre con la República Democrática del Congo y Sabri Lamouchi en Túnez. En la Concacaf, a Sébastien Migné con Haití.

Reencuentro deportivista entre Scaloni y Djalminha a unos días del debut de Argentina en el Mundial Más información

España es el tercer país que más estrategas aporta al torneo. Aparte de Luis de la Fuente, Thomas Christiansen (hispano-danés que fue internacional absoluto con la selección española) dirige a Panamá, Julen Lopetegui hace lo propio con Catar y Roberto Martínez está al frente de Portugal. Históricamente, los técnicos españoles han aparecido en otras selecciones con cuentagotas. Paco Bru con Perú y Juan Luque con México (1930), Antonio López Herranz con México (1954 y 1958), Xabier Azkargorta con Bolivia (1994), Juan Antonio Pizzi con Arabia Saudí (2018) y Félix Sánchez con Catar (2022) elevan la nómina a nueve preparadores al mando de otras selecciones.

Alemania proporciona, además de a Julian Nagelsmann con la ‘Mannschaft’, a Ralf Rangnick (Austria) y Thomas Tuchel (Inglaterra). Italia, ausente de la Copa del Mundo por tercera edición consecutiva, tendrá presencia en el torneo gracias a los seleccionadores de Brasil (Carlo Ancelotti), Uzbekistán (Fabio Cannavaro) y Turquía (Vincenzo Montella). Los dobletes, salvo el de Inglaterra (Darren Bazeley en Nueva Zelanda y Graham Potter en Suecia), se completan con un seleccionador local y otro en el extranjero. Australia tiene en su banquillo a Tony Popovic y a Graham Arnold en el de Irak. En Marruecos está al mando Mohamed Ouahbi, pero Jamal Sellami rige los destinos de Jordania. Ronald Koeman dirige a Países Bajos, que también tendrá a Dick Advocaat en el banquillo de Curazao. Suiza cuenta con Murat Yakin al frente del combinado helvético y con Vladimir Petkovic en la dirección técnica de Argelia.

Los países con un solo técnico al frente de otro combinado nacional son Bélgica, con Hugo Broos como seleccionador de Sudáfrica; Grecia, con Georgios Donis al frente de Arabia Saudí; Portugal con Carlos Queiroz en Ghana, y Estados Unidos con Jesse Marsch dirigiendo a Canadá. Todos ellos completan la lista de 27 entrenadores, una cifra que triplica la de la anterior cita, Catar 2022, en la que únicamente se dio este caso en 9 combinados nacionales.

Una Copa del Mundo de padres a hijos Más información

Bora, el hombre récord

El plusmarquista en cuanto a dirigir fuera de su país continúa siendo Bora Milutinovic. El técnico serbio participó en cinco Copas del Mundo seguidas a los mandos de cinco selecciones diferentes: México en 1986, Costa Rica en 1990, Estados Unidos en 1994, Nigeria en 1998 y China en 2002. A su estela se sitúa Carlos Alberto Parreira, el hombre que condujo a Brasil al tetracampeonato en 1994. El preparador brasileño ya había participado con anterioridad llevando la batuta de Kuwait en 1982 y de Emiratos Árabes Unidos en 1990. Y lo hizo después con Arabia Saudí (1998) y Sudáfrica (2010). A tres conjuntos distintos a su país han dirigido dos entrenadores. El primero fue el francés Henri Michel, seleccionador de Camerún en 1994, de Marruecos en 1998 y de Costa de Marfil en 2006. Precisamente en aquella edición el colombiano Luis Fernando Suárez entrenó a Ecuador, y después lo hizo con Honduras (2014) y Costa Rica (2022), igualando al galo especializado en dirigir selecciones africanas.

El luso Carlos Queiroz dirigirá en Norteamérica a Ghana, en la que será su cuarta participación consecutiva después de tres al frente de la selección de Irán. Cuatro torneos, aunque con solamente dos selecciones. También con su segundo combinado nacional ha viajado al campeonato un español, Roberto Martínez. El ilerdense dirige a Portugal y tanto en 2018 como en 2022 tuvo en sus manos a Bélgica.