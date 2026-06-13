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Estados Unidos se estrena con fuerza ante Paraguay (4-1)

El equipo dirigido por Pochettino goleó a una decepcionante selección guaraní

Esther Durán
13/06/2026 08:31
Estados Unidos celebra uno de los goles ante Paraguay
Estados Unidos celebra uno de los goles ante Paraguay
EFE
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Paraguay, que esperaba este viernes con emoción la vuelta a un Mundial tras 16 años de ausencia, resultó vapuleado por una asfixiante selección de Estados Unidos por 4-1 en el estadio Los Ángeles con un augotol, el primero del torneo, un doblete de Folarin Balogun y un golazo de Giovanni Reina.

La exhibición plena del equipo de las Barras y las Estrellas se dio en el primer tiempo y para el segundo la Albirroja apeló al orgullo y la rebeldía para arreglar el desastre, pero solo alcanzó para recortar distancias con un gol del centrocampista brasileño de ascendencia paraguaya Mauricio Magalhaes Prado en el minuto 73.

Un gol en propia meta del volante Damián Bobadilla en el minuto 7 se convirtió en la anotación más rápida del torneo y rompió el equilibrio en el partido.

Alistair Johnston (i) de Canadá disputa el balón con Amar Memic de Bosnia en el partido del grupo B del Mundial en el estadio BMO Field de Toronto

Canadá no aprovecha su condición de anfitrión (1-1)

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Folarin Balogun, del Mónaco, marcó el 2-0 en el minuto 30 y amplió en el quinto minuto añadido del primer tiempo. Balogun se convierte así en el primer goleador del torneo con dos tantos.

Cuando el gol de Mauricio parecía dejar todo resuelto en el partido, Giovanni Reina apareció al filo de los 90 minutos para sentenciar con un golazo a distancia el primer partido de este anfitrión en el Mundial.

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