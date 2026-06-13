España busca ir en contra de la estadística para el Mundial

Yéremy Pino (c) de España celebra un gol este lunes, en un partido amistoso entre España y Perú previo al Mundial de Fútbol 2026 en el estadio Cuauhtémoc en Puebla EFE / Hilda Ríos

La Selección Española preparó dos amistosos previos al Mundial. Uno de ellos fue contra Irak en Riazor y el otro contra Perú en México, entre los que consiguió un empate y una victoria. De esta manera, los de Luis de la Fuente no han sido capaces de hacer pleno de triunfos en los dos encuentros inmediatamente previos a la Copa del Mundo, a diferencia de los preparatorios a los cuatro títulos conseguidos en el presente siglo.

En la Euro 2008, 2012 y 2024 y en el Mundial 2010, España ganó todos sus partidos de preparación. En 2008, venció a la selección peruana y a los Estados Unidos. El equipo de Luis Aragonés se llevó el primer encuentro contra Perú de forma agónica con un tanto del exdeportivista Joan Capdevila en el minuto 93. Cuatro días más tarde, derrotaron a los estadounidenses con un solitario gol de Xavi Hernández. Con este pleno, se irían a la Eurocopa que supondría el inicio de la consecución de tres grandes torneos seguidos.

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En el año del Mundial 2010, se impusieron en los dos partidos a Corea del Sur y a Polonia -ambos con portería a cero-. El primer enfrentamiento se decidió con la diana de Jesús Navas en el minuto 85 y en el segundo golearon por 6-0. Los seleccionados por Vicente del Bosque se fueron a la Copa del Mundo conquistando todas las disputas previas y el desenlace final ya es conocido por todos.

En 2012, también lograron el triunfo sobre el cuadro surcoreano y cerraron sus amistosos con el 2-0 ante Serbia y el 1-0 a China. Con estos tres encuentros, España buscaba continuar con su hegemonía y levantar su tercer título consecutivo. Y así fue. Croacia, Francia, Portugal e Italia fueron las víctimas en la fase del K.O.

En 2024, la historia se repitió con las ‘manitas’ ante Andorra e Irlanda del Norte. Contra los andorranos, ganaron por cinco goles a cero con un hat-trick de Mikel Oyarzabal y las anotaciones de Ayoze Pérez y Ferran. Los de Luis de la Fuente hicieron el pleno ante los irlandeses con un 5-1 para que un mes más tarde obtuviesen la cuarta Eurocopa, convirtiéndose en el país con más trofeos de la historia en esta competición.

Estos datos juegan en contra para la Copa del Mundo del 2026. A pesar del 1-3 ante Perú en México, no han podido vencer en el otro duelo que se saldó con tablas por 1-1 ante Irak en Riazor, por lo que tendrán que darle la vuelta a la estadística.