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La exdeportivista Teresa Abelleira deja de ser jugadora del Real Madrid

En sus seis años de blanco, la jugadora de Pontevedra disputó 170 partidos y marcó 13 goles

Santi Mendoza
Santi Mendoza
12/06/2026 19:31
Teresa Abelleira, durante un partido con el Real Madrid
Teresa Abelleira, durante un partido con el Real Madrid
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El Real Madrid comunicó este viernes que Teresa Abelleira ha finalizado su etapa como jugadora de su primer equipo femenino. En el comunicado, el equipo blanco expresa su cariño y agradecimiento a la jugadora de Pontevedra, ex del Deportivo, por su trabajo durante las seis temporadas que defendió la camiseta.

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En ese tiempo disputó 170 partidos, en los que marcó 13 goles. Además, con la selección española se proclamó campeona del mundo en 2023 y ganó la Liga de Naciones en 2024.

Teresa Abelleira volvió con el grupo a finales de marzo tras más de un año en el dique seco por una lesión de ligamento cruzado anterior. Su marcha del Real Madrid tras acabar contrato significa que su vuelta a los terrenos de juego en partido oficial será ya en su nuevo destino.

En el Deportivo estuvo desde 2016, año de su fundación, hasta 2020, año en el que el equipo coruñés firmó su mejor temporada histórica tras conseguir antes el primer ascenso a la máxima categoría de su historia.

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