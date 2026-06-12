Funes pide concordia para un Málaga-Almería de alto riesgo: "Dejémonos de buscar rencillas"

Juan Francisco Funes Arjona, durante un partido con el filial del Málaga @MalagaCF

Este domingo a las 21.00 horas en La Rosaleda comienza la final del playoff por el ascenso a LaLiga EA Sports. Málaga y Almería lucharán por acompañar a Deportivo y Racing en Primera, en un partido que ha sido declarado de alto riesgo, según informó el Ministerio del Interior. En el comunicado desvelan que la decisión se ha tomado tras evaluar los antecedentes de los duelos entre los equipos, marcados por una gran rivalidad entre sus aficiones, y las previsiones de desplazamiento de las hinchadas. De esta manera, tanto en el encuentro en La Rosaleda como en el de la vuelta en el Almería Stadium, se reforzará el despliegue policial y los clubes tendrán que tomar medidas adicionales, como la prohibición de la venta de entradas en taquilla el día del partido, la delimitación de un espacio seguro para la hinchada visitante y el control reforzado de los accesos al estadio.

"El año que viene habrá un equipo andaluz más en la máxima categoría. Disfrutemos de haber llegado hasta este punto ambas aficiones y dejémonos de buscar rencillas. Tenemos que dar una imagen de deportividad y de respeto", solicitó este viernes Juan Francisco Funes en la rueda de prensa previa al choque. Además, pidió tranquilidad para intentar dar la sorpresa de vencer al Almería, ya que considera que muchos no se imaginaban que el Málaga llegara hasta la final. “Ahora se palpa cierta incertidumbre por si se va a conseguir, pero desde la confianza de que los chicos se han ganado intentarlo", afirmó.

Por otro lado, el técnico granadino considera que esta eliminatoria tiene patrones distintos a la que acaban de disputar ante Las Palmas. “Les diferencia que saben jugar con el resultado. Tienen tendencia a comportarse de una manera u otra según el marcador. Es un rival con mucho nivel y construido para estar en Primera”, explicó.

El entrenador del Málaga considera que es a partir de esa base desde donde deben construir para cumplir el sueño de toda una ciudad. "Tenemos armas para competir la eliminatoria. El equipo está demostrando mucha fuerza y eso suma. Ellos pegan fuerte, pero nosotros también podemos hacerlo. Son uno de los equipos más goleadores y ahí podemos hacerles daño. Tenemos que preparar bien los partidos y saber que la balanza puede caer de un lado u otro", terminó.