México parte como favorita en el estreno ante Sudáfrica

Javier Aguirre, seleccionador de México, da instrucciones a sus jugadores durante un entrenamiento previo al partido EFE

La selección mexicana recibirá hoy a Sudáfrica (21.00 horas) en la inauguración de la Copa del Mundo de la FIFA, en un partido clave para ambos cuadros, pero sobre todo para los anfitriones, obligados a tener una buena presentación que ilusione a su afición.

El seleccionador mexicano, Javier Aguirre, sufrió en los últimos meses una docena de bajas por lesiones, pero la mayoría se recuperaron y los que no serán sustituidos por figuras de buen nivel.

Para México, decimocuarto del ranking de FIFA, el único resultado aceptable es la victoria. El equipo juega en casa ante la selección 60 del mundo, eliminada en octavos de final en la pasada Copa Africana, y con pocos jugadores en ligas extranjeras.

El Mundial 2026, un desafío para los jugadores por el calor, las distancias y la altitud Más información

En México, el colombiano naturalizado Julián Quiñones formará junto a Raúl Jiménez, del Fulham inglés, una dupla explosiva en la delantera.

Sudáfrica empató con México 1-1 en la inauguración del Mundial de 2010 y es el último equipo africano que venció a México, en 2005. Alineará con una mayoría de jugadores de la liga local que se conocen bien y poseen calidad. Para el seleccionador Hugo Broos la idea será plantarse bien en la zaga para tratar de sorprender a los mexicanos en un contragolpe, con una línea de ataque liderada por Lyle Foster, que milita en el Burnley inglés.

Estos son todos los jugadores que participarán en el Mundial y sus dorsales Más información

Los sudafricanos llevan una semana entrenándose en Pachuca, ciudad del centro mexicano con una altitud de 2.459 metros sobre el mar, superior a la de la Ciudad de México, lo cual les ha permitido trabajar en condiciones similares a las que se encontrarán en el Estadio Azteca.

Segundo duelo

En el segundo encuentro del torneo, Corea del Sur partirá como favorita para imponerse a la República Checa (04.00 horas del viernes), que vuelve a un Mundial después de 20 años. Ambos se medirán en el estadio Akron de Guadalajara.

Corea del Sur se aferra a su juego veloz y dinámico en las transiciones generadas por Lee Kang-in, mientras que en la República Checa destaca el atacante Patrik Schick.