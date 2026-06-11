El exdeportivista Bicho renueva con la Cultu y jugará en la misma categoría que el Fabril

Bicho en Riazor en el partido de la Cultural Leonesa contra el Deportivo EC

La Cultural Leonesa oficializa la renovación de Bicho hasta 2028. El mediapunta sadense alcanza un acuerdo con el club, recién descendido a Primera Federación, para continuar dos temporadas más. En esta última temporada, jugó 34 partidos en LaLiga Hypermotion (21 como titular), anotó un gol y repartió tres asistencias.

Compartirá categoría con el Fabril y probablemente estará en el mismo grupo debido a la proximidad geográfica (aunque todavía no se ha definido cuál va a ser la división). Este año disputó poco más de media hora en la derrota contra el Deportivo en Riazor por 3-0, pero no tuvo minutos en la agónica victoria de los blanquiazules en el Reino de León (0-1).

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Bicho dejó el filial deportivista en el verano de 2019 rumbo al Compostela, donde permaneció durante dos campañas. Cuando terminó su contrato con el club de la capital gallega, defendió la camiseta del San Fernando en la 2021-22 y en la 2022-23. A partir de ese año, firmó con la Cultu donde lleva ya tres temporadas y 110 partidos, aunque esa cantidad seguirá sumando.

El club señala en el comunicado de la renovación del futbolista que "se ha convertido en uno de los jugadores más importantes del equipo y más queridos por la afición culturalista". También indica que "fue una de las piezas clave en el ascenso a LaLiga Hypermotion de la temporada 2024/25 y este año ha vuelto a demostrar su capacidad en la categoría de plata del fútbol español".