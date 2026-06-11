Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Más Fútbol

El exdeportivista Bicho renueva con la Cultu y jugará en la misma categoría que el Fabril

El mediapunta extiende su contrato dos cursos más con el conjunto leonés

Yago Freire
11/06/2026 17:36
09 noviembre 2025Fútbol Segunda DivisiónTemporada 2025-2026Deportivo - Cultural Leonesa 3-0
Bicho en Riazor en el partido de la Cultural Leonesa contra el Deportivo
EC
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

La Cultural Leonesa oficializa la renovación de Bicho hasta 2028. El mediapunta sadense alcanza un acuerdo con el club, recién descendido a Primera Federación, para continuar dos temporadas más. En esta última temporada, jugó 34 partidos en LaLiga Hypermotion (21 como titular), anotó un gol y repartió tres asistencias.

Compartirá categoría con el Fabril y probablemente estará en el mismo grupo debido a la proximidad geográfica (aunque todavía no se ha definido cuál va a ser la división). Este año disputó poco más de media hora en la derrota contra el Deportivo en Riazor por 3-0, pero no tuvo minutos en la agónica victoria de los blanquiazules en el Reino de León (0-1).

Bicho, una odisea de diez años con feliz regreso a puerto

Más información

Bicho dejó el filial deportivista en el verano de 2019 rumbo al Compostela, donde permaneció durante dos campañas. Cuando terminó su contrato con el club de la capital gallega, defendió la camiseta del San Fernando en la 2021-22 y en la 2022-23. A partir de ese año, firmó con la Cultu donde lleva ya tres temporadas y 110 partidos, aunque esa cantidad seguirá sumando.

El club señala en el comunicado de la renovación del futbolista que "se ha convertido en uno de los jugadores más importantes del equipo y más queridos por la afición culturalista". También indica que "fue una de las piezas clave en el ascenso a LaLiga Hypermotion de la temporada 2024/25 y este año ha vuelto a demostrar su capacidad en la categoría de plata del fútbol español".

0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

09 noviembre 2025Fútbol Segunda DivisiónTemporada 2025-2026Deportivo - Cultural Leonesa 3-0

El exdeportivista Bicho renueva con la Cultu y jugará en la misma categoría que el Fabril
Yago Freire
Dennis Eckert saluda durante un reciente entrenamiento con la selección iraní en la concentración de Tijuana

El excéltico Dennis Eckert se transforma en Dargahi en Tijuana
Agencias
Javier Aguirre, seleccionador de México, da instrucciones a sus jugadores durante un entrenamiento previo al partido

México parte como favorita en el estreno ante Sudáfrica
EFE
1998 Simeone_17191671

Una Copa del Mundo de padres a hijos
Lois Novo