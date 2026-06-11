El excéltico Dennis Eckert se transforma en Dargahi en Tijuana

Dennis Eckert saluda durante un reciente entrenamiento con la selección iraní en la concentración de Tijuana EFE / Dennis Eckert

Con Irán, Dennis Eckert, como se le conoce en Europa, es Dennis Dargahi. El atacante porta el nombre familiar de Davoud, su abuelo paterno, un migrante iraní que viajó a Alemania, donde nació su hijo Ralf, el padre de Dennis. Una conversación entre Ralf y una hermana suya que reside en Irán desató su llegada al combinado persa.

“Con mi tía estamos en contacto desde hace muchos años. Un día se dieron cuenta de que yo tengo sangre iraní, de que podía jugar con la selección. Hace un año contactaron conmigo y empezamos a tramitar la nacionalidad. Tardó un poco, pero al final lo hemos conseguido”, explica a EFE Dennis Eckert, nacido en Alemania en 1997 y quien se siente “muy orgulloso” de jugar para Irán.

El combinado asiático está concentrado en Tijuana, a algo más de 2.800 kilómetros de Ciudad de México, debido a las restricciones migratorias impuestas por la Administración Trump. “Deberíamos haber llegado la semana pasada porque una diferencia horaria de doce horas requiere dos semanas de adaptación”, denunció el seleccionador iraní a su llegada a Tijuana, cerca de la frontera estadounidense. Su equipo se concentrará en México, pero los tres partidos de la primera fase del torneo los disputará en Los Ángeles y en Seattle. Viajarán a Estados Unidos por la mañana los días de partido y regresarán por la noche.

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“Está claro que no es lo ideal”, apunta Eckert, quien sigue con “tristeza” las noticias del conflicto bélico, pero también “muy concentrado” en lo futbolístico porque el equipo nacional quiere “que todos los iraníes se sientan orgullosos de su selección”.

Hacer historia con Irán

El delantero, que llegó a ser internacional sub-19 con Alemania, nació en Bonn. Tras formarse en el Colonia y el Alemannia Aachen, en juveniles dio el salto al Borussia Mönchengladbach, donde no tardó en destacar. Allí llamó la atención de los ojeadores del Celta de Vigo, que en el verano de 2017 lo incorporó a su equipo filial de Segunda B.

Su impacto desde el inicio fue importante. Eckert solo falló dos partidos aquella temporada 2017-18. Participó en 36 encuentros, 24 de ellos como titular, y firmó ocho goles. Fue el segundo máximo goleador del equipo, solo superado por Juan Hernández (14), de un equipo que se coló en el playoff de ascenso a Segunda. Eckert fue titular en los cuatro partidos del Celta B en unas eliminatorias en las que el Cartagena puso fin a su sueño en semifinales.

Al inicio de la siguiente temporada, el 18 de agosto de 2018, el argentino Antonio ‘Turco’ Mohamed le hizo debutar con el primer equipo frente al Espanyol en la jornada inaugural del curso 2018-19. Eckert fue titular en Balaídos, a apenas 30 kilómetros de la parroquia tudense de Rebordáns, casi en la frontera con Portugal, donde veraneaba junto a su madre Beatriz, natural de la localidad pontevedresa, y sus siete tíos maternos.

“Fue algo inolvidable”, recuerda el delantero, al que la destitución de Mohamed le cerró las puertas del primer equipo. Después de media temporada entre el primer equipo (nueve partidos, solo uno titular, y 213 minutos sin gol) y el filial (doce encuentros, ocho de inicio, y un gol), se fue cedido en el mercado de invierno al Excelsior Rotterdam neerlandés. Al acabar su contrato con el Celta, volvió a Alemania. Firmó por el FC Ingolstadt, desde donde tres años más tarde dio el salto al fútbol belga con su fichaje por el Union Saint-Gilloise, con el que ganó la Copa y jugó competición europea.

Precisamente, Bélgica será una de las rivales de Irán en la primera fase de la Copa del Mundo. Las otras dos serán Nueva Zelanda, con la que debutará el martes 16, y Egipto, dentro del grupo G.

“Nuestro objetivo es pasar a la siguiente ronda y hacer historia para Irán. Siempre hemos estado muy cerca de pasar a la siguiente ronda, pero nunca lo logramos. Ahora estamos convencidos de que este año lo podemos conseguir”, dice rotundo Dennis-Yerai Eckert Ayensa, o Dennis Dargahi, como lo conocen en Irán.