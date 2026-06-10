El Málaga sufre pero se mete en la final por el ascenso

Celebración de los jugadores del Málaga EFE

El Málaga, en un partido muy sufrido, ante un buen Las Palmas, que se adelantó en el marcador en el minuto 3 con gol del delantero Jesé Rodríguez, se ha clasificado para la final de la promoción de ascenso a Primera División gracias a un tanto en el minuto 70 de Joaquín Muñoz, que igualó el encuentro, y este domingo le espera el Almería en el estadio de La Rosaleda.

El partido no empezó bien para el conjunto blanquiazul, ya que, cuando apenas habían transcurrido tres minutos, tras una internada por la derecha de Marvin Park, su centro lo aprovechó el delantero Jesé Rodríguez, que con un disparo en el punto de penalti batió a Alfonso Herrero.

Las Palmas se encontró con el gol e inició su juego, cerrando las líneas de transición con presión a la salida del balón en un sistema estudiado y donde sabía que podía hacer daño.

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El Málaga se fue estirando poco a poco, espoleado por su público, buscando la portería de Las Palmas, con el juego volcado por la izquierda, donde Joaquín Muñoz lo intentaba con internadas y disparos desde fuera del área.

A partir del minuto 15 fue un monólogo del Málaga ante un Las Palmas que defendía el botín como podía, metido en su campo, pero sin sufrir en exceso, saliendo a la contra, desquiciando a su rival, parando el encuentro con faltas provocadas y cortando el ritmo.

Los minutos pasaban y el Málaga tenía graves problemas para construir. Las Palmas mejor en lo suyo, tocar y tapar, no le dejaba, y además creaba peligro y metía miedo con incursiones de Estanis Pedrola, Jesé y Viera.

El descanso señaló el reseñado 0-1, que momentáneamente clasificaba al Málaga para la siguiente eliminatoria, aunque Las Palmas, experimentado, haciendo su partido lento y tosco, sabía que alguna iba a tener para sentenciar.

El conjunto canario salió en la segunda parte de la misma manera que en los primeros 45 minutos, sin dejar pensar al Málaga, sin concederle un solo metro y a la espera de cualquier jugada personal o error del rival para sentenciar el duelo.

La primera ocasión del Málaga fue en el minuto 57 en un remate de cabeza del delantero Carlos Ruiz Chupete, tras un saque de esquina, que despejó el buen guardameta croata Dinko Horkas.

El enfrentamiento podía decantarse para cualquier equipo, con el Málaga buscando el empate y Las Palmas, con cambios, insistiendo en la búsqueda del gol que le clasificara para la gran final.

Y llegó el minuto 70, en una acción por la izquierda, con centro del lateral Rafita, remate de cabeza de Niño, el balón que toca en un defensa, se queda muerto y Joaquín Muñoz consiguió el empate.

El Málaga estaba a falta de 20 minutos clasificado, pero Las Palmas no cejaba en su empeño de forzar como mínimo la prórroga.

En los últimos instantes, el Málaga pudo sentenciar con una acción personal de David Larrubia y el Las Palmas con Pejiño, cuyo disparo lo abortó en la línea de gol el defensa Carlos Puga.

El Málaga disputará la final de la promoción de ascenso a Primera División.

Ficha técnica:

1 - Málaga: Alfonso Herrero; Puga, Murillo, Montero, Rafita; Larrubia, Izan Merino (Niño, m.67), Dotor (Brasanac, m.87), Joaquín (Aaron Ochoa, m.87); Dani Lorenzo (Rafa Rodríguez, m.67) y Chupete (Ramón Enríquez, m.75).

1 – Las Palmas: Dinki Horkas; Marvin (Pezzolesi, m.72), Álex Suárez, Mika Marmol, Clemente; Miyashiro, Amatucci (Iván Medina, m.86), Kirian, Estanis (Pejiño, m.72); Jonathan Viera (Manu Fuster, m.61); y Jesé (Iker Bravo, m.61).

Goles: 0-1, M.3: Jesé. 1-1, M.70: Joaquín.

Árbitro: Rafael Sánchez, (Comité Murciano). Mostró cartulina amarilla a los locales Ochieng (m.38), Gorka Gorosabel (m.56) (m.72) y a los visitantes Jesé (m.58), Aaron Ochoa (m.55) y Rafita (m.78).

Incidencias: Partido de vuelta de la primera eliminatoria de la fase de ascenso a Primera División disputado en el Estadio de La Rosaleda de Málaga ante 30.000 espectadores.