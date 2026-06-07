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Larrubia asalta Gran Canaria y acerca al Málaga a Primera (0-1)

El conjunto blanquiazul se impuso a Las Palmas en un partido en el que pudo ampliar su ventaja de cara a la vuelta

Dani Fernández
Dani Fernández
07/06/2026 23:56
David Larrubia celebra con un beso al cielo su gol que adelanta al Málaga en la eliminatoria
David Larrubia celebra con un beso al cielo su gol que adelanta al Málaga en la eliminatoria
EFE
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El Málaga toma ventaja ante Las Palmas (0-1 )en la semifinal de ascenso a Primera División gracias a un gol de Larrubia, en un partido controlado en su mayor parte por el conjunto andaluz, muy ambicioso y con una gran personalidad en su juego, que incluso pudo dejar sentenciada la eliminatoria.

El equipo entrenado por Funes no especuló, fue atrevido, y demostró haber estudiado muy bien a su rival, al que ha ganado en los tres partidos en los que se han medido esta temporada, y sin encajar ningún gol. Con una presión asfixiante a un contrario al que no dejó pensar, y las líneas muy juntas, el técnico visitante decidió tapar la salida de balón de Mika Mármol y provocó un cortocircuito en la elaboración de los amarillos desde atrás.

Con balón, el equipo costasoleño jugó con mucha soltura, guiado por Dani Lorenzo, y cuando terminaba la primera parte reclamó lo que pareció un claro penalti de Clemente a Dotor que el árbitro no concedió.

Salió con más decisión el equipo isleño en la segunda parte, con sendas ocasiones protagonizadas por Kirian y Miyashiro, pero cuando mejor estaba el conjunto de Luis García en el partido, encajó el gol, y desde entonces, desapareció por completo del césped.

Joaquín Muñoz, firmó una jugada individual por la izquierda del área que finalizó con un tiro parabólico que se marchó fuera por muy poco.

Fue el preludio del gol visitante, tras una recuperación de balón en zona media, conducción de Chupe por la derecha y pase a Lorenzo, quien dentro del área y de espaldas, dio una asistencia de tacón para que Larrubia marcase con la zurda.

El tanto hizo mucho daño a una Unión Deportiva que no hizo trabajar a Herrero en todo el partido, y que llegará el miércoles a La Rosaleda obligado, pero con una vida extra gracias a una parada de Horkas, que evitó el segundo en un mano a mano ante Darko Brasanac en el minuto 90.

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