Abel Caballero confirma Balaídos como candidata a sede del Mundial 2030: "Lo conseguimos"

Abel Caballero habla tras iniciarse las obras de la ampliación de Tribuna Concello de Vigo

Vigo sueña más fuerte que nunca con albergar el Mundial 2030. En la mañana de este sábado, Abel Caballero aseguró en sus redes sociales que Balaídos es de manera oficial uno de los estadios candidatos a acoger partidos del torneo, situándose en igualdad de condiciones con el resto de ciudades españolas. “Lo conseguimos, lo conseguimos y lo conseguimos. Viva Vigo”. Con ese entusiasmo comienza el alcalde el vídeo en el que informó de la noticia.

“El Ministerio de Educación y Deportes convocó a una reunión en la que también estaban el Comité Olímpico Internacional, la Federación Española de Fútbol y las nueve ciudades que en este momento somos candidatas a ser sede del Mundial. Convocó a Barcelona, Bilbao, San Sebastián, Gran Canaria, Madrid, Sevilla, Zaragoza, Valencia y Vigo, diciendo de forma expresa que estas nueve ciudades estamos exactamente igual de condiciones y de circunstancias las nueve ciudades candidatas a ser sede del Mundial 2030”, continúa.

Además, Caballero destacó que durante el encuentro, el gobierno trasladó que las nueve ciudades recibirán el mismo respaldo institucional de cara a la decisión definitiva: “El Ministerio dijo algo más, dijo que va a defender a las nueve ciudades por igual, y que las nueve concurrimos exactamente en las mismas condiciones”. Por otro lado, resaltó que tanto Madrid como Barcelona cuentan con dos estadios candidatos, por lo que actualmente son once los recintos españoles que aspiran a convertirse en sede de la Copa del Mundo y que, en este escenario, Balaídos vuelve a figurar oficialmente entre los aspirantes. “Dado que de esas nueve ciudades, dos tienen campos y dos sedes, Barcelona y Madrid, somos los once estadios candidatos a ser estadios sede del Mundial. Vigo en este momento es exactamente igual que todas las otras ciudades y estadios, ciudad candidata a ser sede del Mundial”, termina.

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Esta noticia supone un importante impulso para la candidatura viguesa, que en principio había quedado descartada tras no pasar el primer corte en la selección de sedes presentada por la RFEF. Sin embargo, la renuncia de A Coruña o Málaga ha reabierto el proceso, permitiendo que Balaídos vuelva a posicionarse como una opción real para acoger partidos de la Copa del Mundo que organizarán conjuntamente España, Portugal y Marruecos en 2030.

"Al no seguir A Coruña, tenemos la candidatura de Vigo, que debería entrar, y lo he dicho desde el minuto 1, si Valencia termina su estadio, el Nou Mestalla, que está en obras, pero que tenemos el compromiso del club y el acuerdo con el Ayuntamiento, estará también. Parece que eso va en serio, y si es así, entiendo que las once incluirán a Vigo y a Valencia", afirmó a mediados de abril Rafael Louzán, presidente de la RFEF. Ahora, la decisión final queda en manos de la FIFA, que deberá evaluar las distintas propuestas antes de confirmar definitivamente qué sedes albergarán el campeonato.