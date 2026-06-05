Ferran Torres entra en la historia de la Selección en Riazor

Ferran Torres conduce el balón en el España-Irak de Riazor CARLOTA BLANCO

No ganó España, pero el encuentro le ha salido más que rentable a Ferran Torres. El valenciano marcó en Riazor su gol número 24 con la selección, por lo que se convierte en el décimo goleador histórico de la absoluta al superar a Alfredo Di Stéfano. Además, iguala en cantidad de tantos a su compañero Mikel Oyarzabal, aunque este último tiene un mejor promedio.

24 goles en 55 partidos son los números que reflejan su trayectoria con el combinado nacional. Cinco de ellos son en los dos grandes torneos (Eurocopa y Mundial), nueve fueron en los clasificatorios a estos campeonatos, siete en la Nations League (máximo anotador histórico español en esta competición junto a Oyarzabal) y los tres restantes en amistosos oficiales.

Del top 10, en la actualidad siete de ellos se encuentran retirados y uno, Álvaro Morata, no está contando en los planes de Luis de la Fuente porque su último partido con España fue hace ya nueve meses. En esta clasificación, Ferran y el vasco de la Real Sociedad son los únicos jugadores activos que son llamados con frecuencia para defender la camiseta campeona del Mundial.

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Ferran supera a Di Stéfano

Antes del partido contra Irak, Ferran Torres y Alfredo Di Stéfano igualaban a 23 goles, pero era el doble ganador del Balón de Oro quien defendía la décima plaza porque los había anotado en menos partidos (31 frente a 54).

Por lo tanto, gracias a la diana del delantero del Barcelona en A Coruña, desbanca el décimo puesto al hispano-argentino y empata con el noveno, Mikel Oyarzabal, pero el vasco tiene mejor promedio.

Ferran ha marcado cuatro goles en sus últimos diez partidos con la selección española. A partir de la semana que viene, afrontará el segundo Mundial de su carrera y disputará su cuarto gran torneo tras la Eurocopa de 2021, la Copa del Mundo 2022 y la Eurocopa de 2024.

En su último Mundial, anotó dos tantos (ambos en el mismo encuentro en la primera jornada, donde los de Luis Enrique golearon por 7-0 a Costa Rica). El de Foyos disputó los cuatro partidos que jugó el equipo (los tres de fases de grupos y los octavos de final contra Marruecos), partiendo como titular en tres de ellos.

Ferran y Oyarzabal, a la carrera

Con el Mundial 2026 a la vuelta de la esquina, tanto el delantero valenciano como el atacante txuri-urdin podrían seguir escalando puestos en la clasificación histórica. Ambos apuntan a superar a un Emilio Butragueño, octavo en el ranking, que tiene solamente dos goles más en su cuenta particular (26).

También podrían rebasar a Fernando Morientes en el caso de que alguno marque mínimo cuatro tantos en el torneo. El ‘9’ que estuvo en el Real Madrid y en el Mónaco, entre otros clubes, es el séptimo histórico con 27 goles en 47 partidos. Tres dianas no serían suficientes para arrebatarle el puesto porque ambos han disputado más encuentros.

La sexta plaza, ocupada por Fernando Hierro con 29 goles, ya queda más lejana porque tendrían que marcar cinco goles en la Copa del Mundo o, lo que es lo mismo, tendrían que meter la misma cantidad que hizo David Villa en el Mundial del 2010.

La nueva generación de futbolistas españoles va abriendo paso. Ferran ingresó en el top ayer jueves 4 de mayo y Mikel Oyarzabal lo consiguió el 27 de marzo de 2026 con su doblete ante Serbia, hace poco más de dos meses.