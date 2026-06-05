El bombo de la selección se queda en A Coruña

Miembros del colegio Salesianos posan con el bombo de la selección española ganado en un concurso Cedida

El partido entre España e Irak fue el jueves, pero al día siguiente muchos niños todavía llevaban las camisetas de la selección puestas al colegio, incluso algunos con las caras pintadas de rojo y amarillo. En el caso de Salesianos, la celebración estaba más que justificada ya que el AMPA tenía reservada una gran sorpresa: el bombo de todos, el de la Roja, se quedó para siempre con ellos en A Coruña.

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En uno de los puestos de la Fan Zone instalada en María Pita había un concurso y el ganador, el que consiguiera más likes en redes sociales en un limitado espacio de tiempo, se quedaría con el instrumento de animación. Desde el AMPA lo vieron claro y se movilizaron rápido para que el máximo número de personas apoyase su causa. Entre la propia asociación de padres, la de antiguos alumnos y el club deportivo consiguieron un montón de corazones y ganaron el concurso.

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Y este viernes el bombo ya estaba en el colegio, con la ilusión que eso supuso entre niños y mayores. Será para el beneficio de todos, que ya lo dice la inscripción que pone en uno de sus frentes. Se utilizará para animar en las actividades del AMPA, empezando por este lunes, cuando será su estreno oficial en una que realizarán relacionada con el baloncesto.

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También se llevará para animar en los partidos de los antiguos alumnos, así como en los del club deportivo, que se retomó hace solo dos años. Todavía no hay fútbol, pero sí fútbol sala. De hecho, el pabellón colegial es conocido como la Catedral de esta disciplina en A Coruña, y allí también se encuentran los orígenes del Bosco, el primer equipo coruñés que llegó a la élite del baloncesto. Una historia ligada al deporte que tiene una nueva pieza de coleccionista.