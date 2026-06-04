Riazor recarga las pilas de la selección española

Riazor en el España-Irak MANUEL CASANOVA

Del corteo del domingo pasado que terminó en una fiesta tras el Las Palmas-Deportivo, al Fan Walk de este jueves. A Coruña mantuvo sus trajes de gala para acoger, esta vez, a la selección española, que se midió a Irak en su último partido en territorio europeo, antes de poner rumbo a Estados Unidos. Fue la última vez para llenar la mochila del empuje nacional. Y Riazor no falló. Más de 30.000 personas llenaron Riazor.

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Con un ambiente distinto al que hay cada quince días durante la temporada, las gradas cambiaron el habitual blanquiazul por el rojo. También por el blanco, y es que la gran triunfadora de las equipaciones de España fue la segunda. Sin embargo, el combinado nacional se vistió con la primera para disputar el encuentro. Mientras que Irak era la selección vestida de blanco.

Como no podía ser de otra manera, la selección española siempre atrae a las masas. Así que fueron muchos los aficionados que se desplazaron desde fuera de A Coruña para presenciar el encuentro. Los atascos para entrar en la ciudad horas antes de las 21.00, hora inicial del envite amistoso, fueron los primeros en desvelar que no todos los espectadores serían residentes de la ciudad herculina. En los aledaños del feudo coruñés no tardó en notarse la presencia de la afición nacional. Pero tampoco faltaron los seguidores iraquíes.

Afición de Irak en la previa del partido en Riazor Quintana

Cerca de la hora del partido, Riazor fue tomando forma. La gente fue ocupando su asiento para presenciar una previa en la que destacó una lona que ocupaba todo el círculo central en la que se podía leer claramente el mensaje “¡Vamos España!”, portada por los jugadores del Deportivo Genuine. A un lado, se posicionaron los integrantes de la Real Banda de Gaitas da Deputación de Ourense. Saltaron ambas selecciones al terreno de juego y, tras sonar el himno de Irak, fue la banda gallega la que se encargó de entonar el himno de España, al ritmo de gaitas y tambores. Una vez finalizada la interpretación, en Riazor se emuló un espectáculo habitual en los últimos partidos del Deportivo. De todo el perímetro de la cubierta de Riazor estallaron bombas de humo. Esta vez rojas y amarillas y no blancas y azules, claro.

De más a menos

El speaker procedió a recitar los onces iniciales. Y fue el aliciente perfecto para que los aficionados ya asentados en Riazor se comenzasen a animar. Cada nombre levantó un “¡Oe!” de la grada. Y apenas sonó el pitido inicial, la grada se arrancó con el “¡España, España, España!”.

Y si la grada que apoyaba a la selección nacional empezó el partido animada, mucho más lo hizo la visitante, donde se situaron la mayoría de los seguidores iraquíes, aunque hubiese alguno que otro disperso por el resto del estadio.

El gol de Ferran al cuarto de hora terminó de despertar a los allí presentes. Así fue que, poco después del 1-0, el oleaje comenzó a abatir Riazor. Hasta tres minutos pasaron mientras la ola protagonizada por los aficionados daba vueltas al estadio. Ponerse por delante acomodó a España, pero también a la grada. Y el tanto de Doski para empatar terminó de enfriar el asunto.

Un final con estrellas

La gente no se quiso perder a España, aun sabiendo que no estarían jugadores como Lamine Yamal, Nico Williams, Rodri, Oyarzabal o Pedri vieron el partido desde la grada. E incluso sin tener la posibilidad de ser protagonistas desde el terreno de juego, lo terminaron siendo aun sentados en el palco.

Enfundados en el chándal de la selección, Nico y Lamine fueron enfocados por una cámara y la imagen se proyectó en los videomarcadores. Suficiente para que la gente enloqueciese.

Una vez terminado el partido, la plantilla del conjunto español agradeció la presencia de los 30.423 aficionados con una vuelta de honor que la gente no se quiso perder. De A Coruña al Mundial.