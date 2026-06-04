Pedri, Rodri, Oyarzabal, Fabián o Cucurella no jugarán el amistoso de España contra Irak en Riazor

Pedri, durante un partido con la selección AGENCIAS

El amistoso de España contra Irak en Riazor será una prueba para la selección en la que no estarán sobre el césped varias de las piezas más importantes de Luis de la Fuente. A las ya esperadas ausencias de Lamine Yamal y Nico Williams, que apuran su recuperación para estar a disposición del técnico quizás ya con el Mundial empezado se suman las de casi todos los jugadores involucrados en la final de la Champions del pasado sábado y las de otras piezas clave de la selección. Ni Pedri, Oyarzabal, David Raya, Fabián, Rodri, Cucurella figuran en la convocatoria anunciada, en la que sí están los ocho jugadores de apoyo que convocó De la Fuente para entrenar en Las Rozas y que no viajarán mañana a Estados Unidos. Entre ellos figura Javi Rodriguez, el central del Celta.

Los convocados por España son los siguientes 25 jugadores:

Porteros: Unai Simón, Joan García, Leo Román

Defensas: Marcos Llorente, Pedro Porro, Marc Pubill, Javi Rodríguez, Cubarsí, Eric García, Laporte, Jon Martín, Grimaldo

Centrocampistas: Merino, Gavi, Álex Baena, Marc Bernal, Sergio Gómez, Javi Guerra, Turrientes

Delanteros: Ferran, Gonzalo, Dani Olmo, Borja Iglesias, Yeremy, Jesús Rodríguez

La RFEF ha organizado una Fan Zone en la Plaza de María Pita desde la que saldrá una caminata hacia el estadio para recibir al equipo una hora y media antes del inicio del partido, fijado para las 21.00 horas.

España e Irak se han enfrentado solo una vez a lo largo de la historia: fue en 2009, en un partido correspondiente a la Copa Confederaciones en el que la Selección se impuso por un gol a cero, obra de David Villa.

Será la séptima vez que el equipo nacional juegue en A Coruña, donde nunca ha perdido, habiendo ganado cuatro encuentros y empatado otros dos. La última visita de los nuestros a Riazor fue el 29 de marzo de 2022, cuando España doblegó a Islandia por un contundente 5-0 gracias a los dobletes de Álvaro Morata y Pablo Sarabia y al gol de Yeremy Pino.

El árbitro alemán Florian Badstübner será el encargado de dirigir el encuentro.