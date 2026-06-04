María Pita se viste con los colores de la Selección, que presume de historia en su Museo

Un museo, un escenario, muchos juegos y algunos carteles de la Selección conforman el evento realizado por la Real Federación Española de Fútbol en María Pita este jueves. La sesión comenzó ya por la mañana y varios aficionados aprovecharon para acudir a la Plaza como previa al choque amistoso que disputará España ante Irak en Riazor hoy a las 21.00 horas.

Los seguidores pueden fotografiarse con los trofeos del Mundial 2010, la Nations League del 2023 y la reciente Eurocopa conseguida en el 2024. Además, dispone de una tienda oficial, en la que vende artículos como muñecos de Naranjito, la mascota de la Copa del Mundo de 1982, gorras, balones y camisetas. También hay un puesto de palomitas.

Todos los juegos gratuitos

“Son todos gratis”, aclamaba una trabajadora ante la pregunta de uno de los aficionados en la cola de uno de los juegos. Entre ellos, hay un campo con césped rojo para poder jugar un partido y un ‘quién es quién’ de los futbolistas convocados por Luis de la Fuente para el Mundial.

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No podía faltar la mítica portería tapada con una lona con huecos vacíos en la que hay que meter el balón (donde ya se formaba una gran cola) u otros juegos novedosos como una cabina pequeña en la que durante 20 segundos sale confeti y un bombo en homenaje a 'Manolo el del Bombo'.

Esta Fan Zone será también punto de encuentro para la quedada de la afición antes del choque. A las 18.00 horas está previsto que los seguidores se reúnan en María Pita para marchar hacia Riazor y recibir el bus del combinado nacional a las 19.15 horas.