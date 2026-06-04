Los seis partidos internacionales de España en Riazor

Álvaro Morata a punto de marcar uno de sus dos goles con España a Islandia en Riazor en el amistoso disputado en 2022 JAVIER ALBORÉS

La selección española absoluta disputará ante Irak su séptimo encuentro oficial en suelo coruñés, todos ellos en el estadio de Riazor en su actual emplazamiento, aunque la lista podría ampliarse en un encuentro gracias al duelo ante el Ajax (1-2) el 12 de junio de 1966, durante la concentración del combinado nacional en Santiago de Compostela previa al viaje al Mundial de Inglaterra. Al ser un partido contra un club, no contabiliza ni como encuentro internacional oficial ni a efectos de internacionalidades para los futbolistas que participaron. Pero aquí queda constancia de su disputa.

La primera vez que España jugó como local en A Coruña fue en 1945, cuando ya estaba construido el estadio de Riazor en el solar que ocupa en la actualidad. La selección nunca jugó en el antiguo Parque de Riazor, el campo que se encontraba en lo que hoy son el colegio y la iglesia de las Esclavas, feudo del Deportivo entre 1909 y 1944. Desde entonces, son seis encuentros los que ha disputado. Cinco de ellos son considerados amistosos oficiales, mientras que uno correspondió a competición oficial. El que midió al seleccionado español con los ‘Diablos Rojos’ de Bélgica en la fase de la clasificación de la Copa del Mundo de 2010 que acabó conquistando el equipo de Vicente del Bosque.

Y desde luego, no le ha ido mal por estos pagos al seleccionado patrio, que no conoce la derrota en Riazor. Los seis encuentros se resumen en cuatro victorias y dos empates, curiosamente antes frente al único rival ante el que repitió, la selección uruguaya.

Además de los seis más uno encuentros de la selección masculina absoluta, Riazor fue escenario de otros tantos partidos de otros combinados nacionales.

El primero fue la selección B, que el 20 de marzo de 1949 se impuso a Portugal por 5-2. Le siguió la selección de aficionados, que empató sin goles contra Italia el 27 de mayo de 1965. El 22 de enero de 1980 fue el turno del equipo sub-20, en un partido con derrota ante Países Bajos (0-2) en el que fueron titulares los deportivistas Pardo II y Serafín. La selección sub-21 también jugó en Riazor. Lo hizo, con Luis Suárez como entrenador, el 23 de abril de 1986, en partido ante Hungría (4-1) de semifinales del Campeonato de Europa que los pupilos del genio de Monte Alto acabaron conquistando en la final contra Italia.

El último equipo nacional en sumarse ha sido el femenino, que en los últimos años fue anfitrión en Riazor en dos oportunidades. Primero, en un amistoso contra Azerbaiyán (4-0) el 4 de octubre de 2019. Después, el 16 de julio de 2024, en el último encuentro de la fase de clasificación para la Eurocopa 2025, con victoria frente a Bélgica (2-0) con un golazo desde mediocampo de la exdeportivista Teresa Abelleira. Los 16.650 aficionados que acudieron al recinto herculino establecieron el récord de asistencia a un partido de la selección femenina en territorio español.

1945: Portugal sucumbe ante Zarra y Pedrito en la inauguración oficial de Riazor

El partido amistoso internacional entre España y Portugal del 6 de mayo de 1945 supuso la inauguración oficial del estadio libro 'Riazor75'

Aunque el estadio de Riazor abre sus puertas el 29 octubre de 1944 con un partido liguero entre Deportivo y Valencia, la inauguración oficial no tiene lugar hasta unos meses después. El 6 de mayo de 1945, un partido entre las selecciones de España y Portugal da por inaugurado oficialmente el recinto herculino, en la que es la primera visita de la selección a A Coruña.

Dirigida por Jacinto Quincoces, España se impone por 4-2 ante un Riazor abarrotado, que albergue a cerca de 40.000 aficionados. La selección juega con Eizaguirre; Pedrito, Aparicio; Asensi, Germán, Ipiña; Epi, Herrerita, Zarra, César y Gaínza. Pedrito es el defensa coruñés y deportivista al que Quincoces concede la oportunidad de debutar ante su público, cosa que no hace con el siempre denostado Juan Acuña. Los goles de Zarra (m.38 y 41), Herrerita (m.70) y César (m.76, de penalti) superan al doblete de Peyroteo (m.10 y 87).

1966: Empate contra Uruguay camino del insípido Mundial de Inglaterra

La selección se concentra en Galicia antes del Mundial de Inglaterra de 1966, buscando un clima similar. La sorpresa es que durante aquellas semanas, el calor es la nota predominante entre Santiago de Compostela, donde se instala la expedición, y A Coruña, donde disputa sus encuentros de preparación.

La selección de Diego Villalonga se enfrenta el 12 de junio de 1966 al Ajax, ante el que pierde 1-2, antes de su prueba ante otro participante en la Copa del Mundo, Uruguay, el 23 de junio de aquel año. Tampoco es capaz de vencer España (1-1), que evita la derrota con un gol de Paco Gento, tío-abuelo del ahora mundialista Marcos Llorente, en el minuto 76. Julio Pérez adelanta a los charrúas, con los que juega el padre de Diego Forlán, al filo del descanso, después de que Lapetra falle un penalti en el minuto 35.

España salta al terreno de juego de Riazor con Iribar; Sanchís, Zoco, Eladio; Glaría (Violeta, m.62), Del Sol; Ufarte, Peiró (Adelardo, m.46), Marcelino, Lapetra (Amancio, m.46) y Gento.

Como ya empieza a ser tradición, la selección española no supera la fase de grupos de un Mundial al que llega como campeona de Europa en vigor y con varios futbolistas del Real Madrid, campeón continental aquella temporada, y de Barcelona y Zaragoza, finalistas de la Copa de Ferias, tercera competición europea.

1989: Los pitos a Hierro y Minguela y el enfado de Luis Suárez con sus paisanos ante Polonia

Más de veinte años después jugó España en A Coruña, gracias a la mediación del seleccionador, que es el mito coruñés Luis Suárez. El amistoso ante Polonia se celebra el 20 de septiembre de 1989, cuando la selección se juega el billete para Italia 90 en sus siguientes partidos, ambos frente a Hungría en octubre y noviembre.

Suárez hace debutar a los vallisoletanos Minguela y Fernando Hierro. La afición coruñesa no olvida su conducta violenta en el encuentro de vuelta de semifinales de Copa del Rey entre Valladolid y Deportivo unos meses antes, al final de la campaña anterior. Cada vez que tocan el balón, Riazor les abuchea. España se impone con un gol del madridista Míchel (m.19) en un día en que también se estrenan el portero Ochotorena y el futuro carrilero blanquiazul Villarroya.

España juega con Zubizarreta (Ochotorena, m.81); Chendo, Sanchís, Andrinua (Fernando Hierro, m.23), Jiménez; Míchel (Eusebio, m.69), Roberto (Minguela, m.58), Martín Vázquez, Villarroya; Manolo (Julio Salinas, m.69) y Butragueño. En el banquillo se quedaron sin jugar Quique Sánchez Flores y Eloy Olaya. A la conclusión del partido, el disgusto de Luis Suárez es enorme. El técnico coruñés llega a decir que mientras sea seleccionador, el equipo no volverá a jugar en Riazor.

1995: Clemente confía en Donato y Fran para igualar de nuevo frente a los uruguayos

Once inicial de España en el amistoso ante Uruguay en Riazor el 18 de enero de 1995

La única vez que dos deportivistas juegan con la selección española absoluta en Riazor se produce el 18 de enero de 1995. El rival es Uruguay, en un amistoso celebrado en una fecha poco común y en una noche bastante desapacible y fría en Riazor, que registra poco más de media entrada.

El seleccionador Javier Clemente confía en Donato y Fran, que juegan la totalidad del encuentro. El primero, además, marca el gol del empate definitivo (m.81), ya que Pizzi adelanta a España –goles de dos nacionalizados– en el primer minuto, pero Daniel Fonseca (m.18) y Pablo Bengoechea (m.34) dan la vuelta al marcador para la Uruguay del legendario Enzo Francescoli.

Clemente pone en liza a Zubizarreta (Cañizares, m.46); Belsué, Abelardo, Alkorta, Sergi Barjuán (Amavisca, m.46); Goicoechea (Luis Enrique, m.46), Fernando Hierro, Donato, Fran; Julen Guerrero (Miguel Ángel Nadal, m.46) y Juan Antonio Pizzi (Losada, m.46).

Sebastián Losada, entonces delantero del Celta, es el último debutante en Riazor a día de hoy, ya que ante Bélgica en 2009 e Islandia en 2022 ni Del Bosque ni Luis Enrique dan la alternativa a jugador alguno.

2009: Goleada a Bélgica que abre el camino hacia la conquista del Mundial en Sudáfrica

Imagen del encuentro entre España y Bélgica en Riazor en 2009 QUINTANA

España vuelve a jugar en A Coruña catorce años después, para afrontar su hasta hoy primer y único encuentro de competición oficial en suelo herculino. Es el 5 de septiembre de 2009, en la séptima jornada de la fase de clasificación para el Mundial de Sudáfrica que los pupilos de Vicente del Bosque acaban conquistando.

Eso sí, el partido empieza con susto. La Federación belga denuncia que la portería de Pabellón tiene menos altura de la reglamentaria. Efectivamente, las mediciones hablan de ocho centímetros menos. La selección evita una sanción gracias al trabajo de los operarios que, a falta de poder subir el larguero, rebajan el terreno de juego. El combinado nacional arrolla a una gran aunque imberbe Bélgica –Vanden Borre, Van Buyten, Vermaelen, Hazard, Fellaini...– con dobletes de David Silva (m.41 y 67) y David Villa (m.49 y 85) y un tanto de Gerard Piqué solo 72 segundos del primero de Villa. La selección acaricia la clasificación porque cuenta sus siete partidos por victorias, con 18 goles a favor y solo dos en contra.

España forma con Iker Casillas; Arbeloa (Albiol, m.82), Puyol, Piqué, Capdevila; Xabi Alonso, Busquets, Xavi (Cesc, m.70); Silva; Villa y Fernando Torres (Riera, m.67).

2022: La España de Luis Enrique pasa por encima de la sorprendente Islandia

La última visita del combinado absoluto hasta hoy tiene lugar en un amistoso contra Islandia el 29 de marzo de 2022, cuando prepara su camino hacia el Mundial de Catar –que se celebra a finales de aquel año y no en verano– porque ya tiene cerrada su clasificación.

Aunque tres días antes le cuesta imponerse a Albania en Barcelona (2-1, gracias a un gol de Dani Olmo en el minuto 90), España es una apisonadora ante una selección nórdica que viene de sorprender a propios extraños unos años antes, en la Eurocopa 2016 y el Mundial 2018. La selección del ahora tricampeón continental de clubes Luis Enrique Martínez repite el 5-0 de Bélgica, de nuevo con sendos dobletes, en esta ocasión de Álvaro Morata (m.36, de penalti, y 39) y Pablo Sarabia (m.61 y 72). El otro tanto es obra de Yéremy Pino (m.47).

La selección juega aquel día con Unai Simón; Azpilicueta (Pedri, m.81), Hugo Guillamón, Laporte, Jordi Alba (Marcos Alonso, m.58); Marcos Llorente, Koke, Carlos Soler (Gavi, m.69); Yéremy Pino, Morata (Sarabia, m.58) y Dani Olmo (Ferran Torres, m.58).