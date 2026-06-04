España pincha en su despedida antes del Mundial (1-1)

Un instante del España-Irak ante la grada repleta de Riazor QUINTANA

España cerró su preparación en suelo nacional con un insípido empate ante Irak (1-1). Un gol de Ferran Torres parecía encarrilar una noche festiva en Riazor, pero la selección de Luis de la Fuente se fue apagando con el paso de los minutos y fue incapaz de derribar el entramado defensivo de un rival que sacó provecho del error de Joan García. A una semana del Mundial, la Selección se despide con su segundo empate consecutivo antes de desembarcar en Estados Unidos.

Faltaban muchos de los nombres que están llamados a bordar la segunda estrella justo encima del escudo. Hasta diez internacionales se quedaron fuera de la convocatoria, justo los más reclamados por los aficionados en la llegada de la selección al aeropuerto de Alvedro. Ausencias de peso que restaban brillo al cartel y que empujaron a Luis de la Fuente a presentar una alineación muy distinta de la que se verá dentro de unas semanas en el estreno mundialista, el próximo 15 de junio frente a Cabo Verde.

La España que saltó al césped de Riazor, plagada de debutantes, estaba lejos de parecerse a la que competirá por el título, pero eso no impidió que la afición coruñesa respondiese. Porque más allá de las rotaciones, la ciudad llevaba demasiado tiempo— en concreto, cuatro años— esperando una noche así y acudió en masa para reencontrarse con su selección. La cita también guardaba un significado especial. Era la última oportunidad de disfrutar de su juego en suelo nacional antes de poner rumbo a México y Estados Unidos para afrontar el evento más grande del panorama futbolístico. El balompié a su máxima expresión.

Marc Bernal protege la pelota en el España-Irak CARLOTA BLANCO

Una vez cumplido el protocolo de las emociones, tocaba que empezase a rodar el balón. Y ahí España no tardó en demostrar por qué es una de las candidatas a hacerse con el oro. Fue la combinación de Ferrán y el disparo de Álex Baena lo que provocó que la grada lanzase el primer "uy" de un partido repleto de ellos. Se acomodó el esférico a su derecha y probó a un Basil que, con muchas piernas por delante, repelió a saque de esquina. Se quedó a nada el colchonero de hacer el primero cuando apenas se había alcanzado el minuto siete.

No se resintió en exceso el conjunto español. Los de De la Fuente demostraron que, además de combinar, elaborar y amasar el balón, también manejan más registros, y a las mil maravillas. Irak perdió el balón en campo contrario y, descuidando la pérdida, dio paso al 1-0. Borja Iglesias, que no tiene la calidad técnica de otros, pero entiende de qué va esto a la perfección, la dejó pasar para un Ferrán Torres que desde el círculo del campo se lo guisó y se lo comió él solo. Una conducción vertical que ningún defensor pudo frenar y un tiro con pierna izquierda del que no hubo respuesta, a pesar de ir centrado. Mordisco de tiburón antes de poner rumbo al Mundial.

Riazor saboreaba de nuevo ese fútbol de primer nivel que llevaba demasiado tiempo sin presenciar y que regresará de forma habitual el próximo curso. Sin embargo, ni siquiera un partido repleto de estrellas es capaz de domesticar la imprevisibilidad de este deporte. Forma parte de las reglas del juego. Irak, contra todo pronóstico, encontró la igualada en su primer y prácticamente único disparo a puerta. Merchas Doski, el más vistoso de los visitantes, sorprendió con su chute desde el costado izquierdo a un Joan García al que se le pide más para arrebatarle el puesto a Unai Simón. Si el encuentro suponía un examen de cara a un posible relevo en la portería, no lo superó.

Se envalentonó España. Un Gavi cargado de criterio y carácter guiaba a los suyos hacia el área rival, pero sin llegar a generar un gran volumen de ocasiones. Ferrán estuvo a punto de devolver la ventaja a los locales, pero se topó con una buena intervención del portero, auxiliado además por el larguero.

Carrusel de cambios

El seleccionador buscó soluciones ante la falta de productividad. Eric García, Sergio Gómez, Yeremy, Gonzalo y Jesús intentaron revolucionar al equipo, elevando a seis el número de estrenos. Buena seña de la irreconocible España que había en cuanto a nombres, a los que también se unirían Leo Román y Javi Rodríguez.

No se activaron entre tanto cambio. Jesús y Gonzalo, en boca de gol, protagonizaron los dos solitarios intentos de la segunda mitad. Nada fluía y nada hacía pensar que eso fuese a cambiar. Un cero relucía en la estadística de remates a puerta de los equipados de rojo. Hassam, segundo portero de Irak, no tuvo trabajo y fue el espectador más privilegiado de los situados en la zona de Marathon.

Sergio Gómez se incorporó hasta línea de fondo y, tras levantar la cabeza, no encontró un socio con el que conectar. Tampoco encontró la llave de la victoria España en el balón parado. Ni en jugadas de estrategia, ni en ataque posicional.

Irak hizo valer la solidez defensiva que le permitió convertirse en una de las selecciones menos goleadas de la fase clasificatoria para el Mundial —al que acudirá por segunda vez en su historia— y condenó a España a su segundo empate consecutivo. Un toque de atención con el Mundial llamando a la puerta. A tan solo una semana de que dé comienzo.

España 1 - 1 Irak

España: Joan García (Leo Román, m.73); Pedro Porro (Javi Rguez, m.73), Jon Martín (Pubill, m.59), Laporte (Eric García, m.46), Grimaldo (Sergio Gómez, m.46); Marc Bernal (Turrientes, m.59), Gavi (Javi Guerra, m.59), Olmo (Yeremy, m.46); Ferrán (Jesús Rguez), Borja Iglesias (Gonzalo, m.46), Baena (Merino, m.68).

Irak: Ahmed Basil (Hasam, m.46); Hussein Ali (Putras, m.62), Zaid Tahseen (Youniss, m.62), Akam Hashem (Sulaka, m.62), Doski (Yousif, m.62); Al Ammari (Hussein, m.46), Zaid Ismail (Iqbal, m.62); Marko Farji (Qasimm m.62), Ibrahim Bayesh, Ali Jasim; Al Hamadi.

Goles: 1-0, m.17: Ferrán Torres. 1-1, m.27: Doski.

Árbitro. Florian Badstubner (Alemania). Amonestó a Marc Bernal (m.33) y Gavi (m.38); y al iraquí Ismail (m.58).