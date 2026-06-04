Abegondo acoge a Lamine Yamal, Pedri, Rodri y los otros 'descartes' de España 

Fabian Ruiz y Lamine Yamal en Abegondo RFEF

No se vestirán de corto en Riazor. Pero eso no quiere decir que Lamine Yamal, Rodrigo Hernández, Pedri y los otros siete internacionales descartados por Luis de la Fuente para el encuentro ante Irak no vayan a dejar su huella en A Coruña. Porque el grupo de internacionales que no jugarán en la noche de este jueves en el estadio coruñés con la selección española sí trabajaron en Abegondo.

Las instalaciones del Deportivo acogieron en la tarde de este jueves a David Raya, Cucurella, Rodrigo Hernández, Zubimendi, Fabián Ruiz, Pedri, Lamine Yamal, Nico Williams, Víctor Muñoz y Mikel Oyarzabal. Todos ellos, seleccionados por el cuerpo técnico del primer equipo nacional para participar en el Mundial, se ejercitaron en Abegondo esta tarde, horas antes de que sus compañeros se midan a Irak en el primer amistoso preparatorio de cara a la cita mundialista y último en suelo nacional.

Oyarzabal controla el balón junto a Cucurella y Zubimendi en las instalaciones del Deportivo RFEF

Mañana viernes, tras el partido, la expedición de la selección viaja a Santiago de Compostela, desde allí cogerá un vuelo que le llevará a Nashville, Estados Unidos. Lo hará sin el grupo de 'meritorios' que fueron citados por De la Fuente para completar el grupo en estos primeros días de concentración.