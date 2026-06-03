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Riazor estará en perfectas condiciones para el partido de España ante Irak

Los desperfectos generados tras la invasión de campo del domingo quedarán subsanados

Esther Durán
03/06/2026 22:03
Aspecto del estadio de Riazor este miércoles, durante el entrenamiento de Irak
Aspecto del estadio de Riazor este miércoles, durante el entrenamiento de Irak
Patricia G. Fraga
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Desde la noche del pasado domingo, una preocupación se instaló tanto en el Deportivo como en la Federación Española: saber si el estadio de Riazor estaría apto para acoger el encuentro de este jueves entre los combinados nacionales de España e Irak, después de la invasión de campo que se produjo una vez finalizado el encuentro entre el Dépor y Las Palmas el pasado domingo, último de la temporada.

Los trabajos para que todo estuviera a punto comenzaban ya el lunes, al día siguiente del partido que cerró la campaña de los blanquiazules. Operarios, técnicos y varias grúas trabajaron de manera ininterrumpida en las instalaciones del feudo herculino para reparar los numerosos desperfectos que dejó la fiesta del ascenso. La invasión de césped dejó aspersores inutilizables, porterías con desperfectos, cristales sobre el terreno de juego, banderines de córner desaparecidos y un total de 727 asientos arrancados en el anillo inferior y 25 en el superior, dejando visibles huecos en las gradas.

Trabajos día y noche

Durante toda la semana, la Federación estuvo muy pendiente de los trabajos que se realizaban en Riazor. Y lo cierto es que, a medida que esas actuaciones avanzaban, se fue pasando poco a poco del pesimismo en la noche del domingo y la mañana del lunes a tener la certeza de que no habría ningún problema para la disputa del encuentro, tal como estaba previsto inicialmente.

De hecho, fuentes del Deportivo confirmaron a DXT Campeón en la tarde de este miércoles que todo iba a estar solucionado, y que no habría ningún problema para que el partido se jugase con todas las garantías. “La gente trabajó día y noche, y todo estará listo”, apuntan desde el club.

Se llegó a plantear  tomar alguna medida de precaución, como trasladar el entrenamiento de la selección de Irak a las instalaciones de la ciudad deportiva de Abegondo. Así, se le daría al césped una tregua para que luzca como una alfombra en el encuentro del jueves. No hizo falta, y el entrenamiento se desarrolló en Riazor. 

El entrenador de la selección española, Luis de la Fuente, durante la rueda de prensa posterior al entrenamiento realizado este miércoles en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, en la víspera del partido amistoso preparatorio para el Mundial 2026 que el jueves disputa contra la de Irak de A Coruña.

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En la rueda de prensa que tuvo lugar este miércoles en Las Rozas, el seleccionador Luis de la Fuente ya se mostraba tranquilo, pues era conocedor de que Riazor estaría apto para el encuentro. “Las noticias que tenemos son que están haciendo un grandísimo trabajo día y noche, literalmente. Están metiendo todas las horas para que el campo esté en perfectas condiciones. Nos han enviado fotografías e imágenes y el campo presenta un estado fantástico. Creo que va a estar bien porque hay muy buenos profesionales dejándose la vida en que esté así”, aseguró el técnico.

Por lo tanto, tanto el terreno de juego como las diferentes gradas estarán en perfectas condiciones para acoger la última prueba de España antes de viajar a Estados Unidos.

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