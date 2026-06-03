Luis de la Fuente, sobre Riazor: "Nos han enviado fotografías e imágenes y el campo presenta un estado fantástico"

Luis de la Fuente, durante rueda de prensa en la víspera del partido que el jueves disputa contra la de Irak de A Coruña. EFE

Luis de la Fuente compareció este miércoles ante los medios en la Ciudad Deportiva de Las Rozas para analizar el amistoso ante Irak en Riazor. El seleccionador español habló de cómo está su equipo, de cómo avanzan los lesionados y de las noticias que le han llegado desde A Coruña sobre el estado del terreno de juego tras los desperfectos ocasionados en la invasión de la afición del Deportivo el pasado domingo después del duelo frente a Las Palmas.

Estado del equipo y de los lesionados. "Estamos muy contentos de la actitud de todos los jugadores, del comportamiento, de las ganas, de la intensidad en los entrenamientos que hemos planteado y del estado de los lesionados, que evoluciona como estaba previsto. Estamos coordinados con los clubes, dándole continuidad a una planificación que ya estaba establecida desde hace tiempo, y la respuesta de los jugadores cada día es mejor. Día a día vamos a valorar esa evolución y tomaremos la decisión definitiva a la víspera de este primer partido. La buena noticia es que creo que pueden llegar todos en buenas condiciones, pero la noticia también sería si creemos oportuno que participen o no".

Estado del césped de Riazor. "Las noticias que tenemos son que están haciendo un grandísimo trabajo día y noche, literalmente, están metiendo todas las horas para que el campo esté en perfectas condiciones. Nos han enviado fotografías e imágenes y el campo presenta un estado fantástico. Creo que va a estar bien porque hay muy buenos profesionales dejándose la vida en que esté así".

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Jugar a medio gas. "El fútbol es el fútbol y eso es imposible. Es un partido muy importante de preparación, valoraremos qué jugadores participan más o menos, pero es de preparación para llegar al día 15 en las mejores condiciones, tiene una grandísima importancia".

Portería. "Queremos ver partido a partido lo que más necesita el equipo y lo que más nos conviene. Esta noche llegan los de la Champions y no va a estar ninguno convocado mañana, tendrá que jugar uno de los tres porteros que tenemos aquí en la lista. Veremos qué es lo que más nos interesa, todo pensando en llegar en las mejores condiciones al día 15. Están entrenando todos muy bien, tenemos total garantía de los porteros que viajarán con nosotros a Estados Unidos, tenemos total confianza y garantía de los tres. Veremos quién tiene que jugar y si durante el partido hay que hacer cambios, pero eso lo va a dictar mucho la situación del juego, el partido y las situaciones de necesidad que creamos oportunas durante el encuentro".

¿Tiene claro su portero titular? "Sí, pero primero dejadme que se lo diga a él. Por respeto, tengo la costumbre de darles la primera noticia de la alineación a los jugadores. Tengo claro el portero que va a empezar el día 15 y casi te diría el equipo. Valoraremos lo que pasa durante todos estos días para refrendar este pensamiento, darle consistencia o hacer algún cambio. Estad tranquilos, que va a ser un porterazo".

Incertidumbre en el futuro de los jugadores. "No me molesta, el otro día comenté la experiencia que tenemos de la Eurocopa, que se solucionaron algunas situaciones contractuales. Intento darle naturalidad y tengo confianza en su profesionalidad, entrega y compromiso con esta selección. Si hay que solucionar algo, mejor lo antes posible y en el momento oportuno que corresponda, porque lo que no se puede estar es con una tensión que les pueda despistar, que lo dudo porque están muy concentrados en lo que queremos conseguir en este Mundial".

Rodrigo. "Ahora le corresponde ser capitán. Poniendo en valor el legado que han dejado y que siguen teniendo en vigor Carvajal y Morata, estos son de un perfil muy parecido. Tienen esa misma actitud, comportamiento y rol. Rodrigo sabe desempeñar esa capitanía al igual que Unai, que son los más veteranos. Estamos muy contentos, muy tranquilos, además de que eso repose en un jugador del peso que tiene Rodrigo, que hace nada ha sido Balón de Oro. Estamos muy contentos de que sea así".

Similitudes con el Mundial de 2010. "Las dos selecciones muy buenas, no podría decirte cuál es mejor porque me parecen dos superselecciones. Nosotros todavía tenemos la asignatura pendiente de alcanzar el hito histórico que fue ganar un Mundial, que es muy difícil, pero estamos preparados para ello, con todas las reservas de la competitividad, de la rivalidad, de las selecciones tan difíciles que se van a enfrentar con nosotros. ¿Similitud? Yo creo que hay un aspecto muy importante, que es la convivencia, de ilusión, de compromiso. El grupo de 2010, que me consta porque he hablado mucho con Vicente de esos detalles, y me cuenta cosas de la convivencia, casi las traslado a la actualidad. En esos aspectos creo que nos parecemos mucho. En juego, son tiempos diferentes, pero creo que hablamos de grandes selecciones".

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Lamine. "Ninguno de los tres lesionados va a estar, pero el plan es seguir lo que teníamos previsto, y en esos plazos se daba la confianza de que podía estar y va a estar para el día 15. Está yendo todo muy bien, pero puede que algún día haya que parar algo, estoy haciendo especulaciones. Si sigue todo como va hasta ahora, podría llegar para empezar el día 15, pero no garantiza que por ese motivo tenga que jugar. Ya veremos, jugar unos minutos, o simplemente hacer una sesión de entrenamiento de sumar más carga en todos los aspectos que le aportarán más para estar en el segundo partido mejor. Valoraremos en cada momento".

Merino, Raya y Zubimendi. "Mikel llegó ayer, está ya entrenando con nosotros. David y Martín se incorporan esa tarde. Me gustaría haber perdido durante los 15 años que fui profesional 15 finales de Champions. ¿Sabéis lo que es estar en una final de la Champions y tener la posibilidad de perderla en los penaltis? Tienen que estar orgullosísimos, yo estoy orgulloso de ellos. Yo estaría orgulloso de haber sido campeones de Liga y finalistas de Champions. Un año superbueno para todos ellos, tienen que venir muy contentos y muy orgullosos de lo que han hecho. Vamos a ver si le damos una alegría para curarles el disgusto y hacer algo bueno en este Mundial".

Los pronósticos dan a España como favorita. "La IA me parece fantástica, es el futuro. Yo la viviré también, pero confío más en las personas. Valoro más lo que pueden decir profesionales, medios de comunicación, gente que vea y huela el fútbol. No tiene más importancia el favoritismo que un reconocimiento, que es lo que ponemos en valor, a todo lo que hemos hecho hasta ahora y lo que ve la gente que puede realizar este equipo al futuro. Es un Mundial histórico porque es el Mundial en que más selecciones con posibilidades reales de ganarlo hay. Hacemos la quiniela de Alemania, Inglaterra, Portugal, Francia, Países Bajos, Argentina, Brasil, Senegal, Marruecos, España... y alguna que se me acaba de olvidar seguramente, pero ya he dejado un abanico de selecciones que, si alguno cree que no pueden ganarlo, seguramente no conoce su potencial futbolístico. Es un Mundial muy difícil, que nos sentimos capaces de pelearlo, pero ya veis que compañeros de viaje tenemos".

Riesgo de lesiones en los amistosos. "Ya parece que estamos pensando en el campo, las lesiones... Ya sabéis lo que es el deporte, todo eso es un riesgo, pues claro. Dentro de los riesgos que se pueden controlar, no arriesgamos nunca, pero el fútbol y el deporte tienen eso. Hablamos de partidos oficiales y no oficiales, la amistosidad en este tipo de encuentro no existe porque queremos que sea un partido que marque nuestra preparación para el día 15. Eso implica dar minutos a los jugadores, nuestro planteamiento, atender las necesidades de cada uno, que cojan más ritmo, que compitan bien, y en el fútbol no puedes llegar a un balón y decir: "No voy a meter el pie" o "No voy a hacer un sprint o saltar de cabeza". El que plantee eso realmente se equivoca de deporte. Será otro, pero no futbol".