Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Más Fútbol

Florentino Pérez anuncia que Mourinho será el entrenador del Real Madrid si él es presidente

Agencias
03/06/2026 22:59
José Mourinho, en una imagen de archivo
EFE
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

El portugués Jose Mourinho será el entrenador del Real Madrid si Florentino Pérez sale elegido presidente en las elecciones del próximo domingo.

En la cuenta oficial de la candidatura 'Florentino 2026' aparece la imagen del preparador portugués con la camiseta del Real Madrid y dice: "Si".

José Mourinho, técnico del Benfica, durante un partido de la liga portuguesa contra el Moreirense en Lisboa

Mourinho apunta a su regreso al Santiago Bernabéu

Más información

Florentino Pérez anunció el acuerdo con Mourinho en el momento en el que el otro candidato a la presidencia del club blanco, Enrique Riquelme, empezaba una entrevista en televisión.

A la vez, Pérez publicó en las redes sociales un vídeo que comienza con la frase "mientras en la tele hablan, hablan y hablan..", y prosigue con la imagen de Mourinho de blanco y el 'Sí'.

Tal y como se había dejado entrever, Mourinho será el entrenador del Real Madrid si Florentino Pérez sale elegido el domingo como presidente de la entidad.

El portugués ya dirigió al conjunto español durante tres temporadas, desde el año 2010 hasta 2013, y ganó una liga, una Copa del Rey y una Supercopa. Ahora, trece años después, puede regresar al Real Madrid de la mano de Florentino Pérez.

Jose Mourinho ha dirigido esta temporada al Benfica en Portugal, al que llegó después de dos temporadas en el Ferenbahce turco.

Si Florentino sale elegido el domingo presidente del Real Madrid, el técnico portugués será presentado días después de forma oficial.

0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

El ideal gallego

Florentino Pérez anuncia que Mourinho será el entrenador del Real Madrid si él es presidente
Agencias
Aspecto del estadio de Riazor este miércoles, durante el entrenamiento de Irak

Riazor estará en perfectas condiciones para el partido de España ante Irak
Esther Durán
El delantero de la selección española Borja Iglesias durante la rueda de prensa posterior al entrenamiento realizado este miércoles en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, en la víspera del partido amistoso preparatorio para el Mundial 2026 que el jueves disputa contra la de Irak de A Coruña.

Borja Iglesias, sobre el partido en A Coruña: "Cuando se juega un derbi se vive de otra manera, pero aquí lo importante es la selección"
Lucía Dávila
El entrenador de la selección española, Luis de la Fuente, durante la rueda de prensa posterior al entrenamiento realizado este miércoles en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, en la víspera del partido amistoso preparatorio para el Mundial 2026 que el jueves disputa contra la de Irak de A Coruña.

Luis de la Fuente, sobre Riazor: "Nos han enviado imágenes y el campo presenta un estado fantástico"
Lucía Dávila