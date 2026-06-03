Borja Iglesias, sobre el partido en A Coruña: "Cuando se juega un derbi se vive de otra manera, pero aquí lo importante es la selección"

Borja Iglesias, durante la rueda de prensa previa al partido amistoso preparatorio para el Mundial 2026 contra la de Irak de A Coruña. EFE

Tras escuchar a Luis de la Fuente en la sala de prensa de la Ciudad Deportiva de Las Rozas, Borja Iglesias le dio el relevo y desveló cómo se siente tras la convocatoria internacional y de la forma en la que afronta el rol que le tocará tener en el equipo.

Hay una canción que dice que hay un gallego en la luna, ¿se siente de esa manera? "Estoy en esa emoción. El tema de los gallegos, yo me los he encontrado en todas partes. Viajo bastante y siempre me los encuentro por ahí. Para nosotros, que encima somos muy orgullosos de nuestra tierra, nos saludamos con ganas. Muy feliz, muy contento y con ganas".

Instante en el que salió la convocatoria. "Previo a la hora de la lista, estaba bastante tranquilo. Al final, el trabajo estaba hecho y no dependía tanto de mí. Pero cuando empezó la cuenta regresiva, sí me puse un poco nervioso.

¿Qué espera de Riazor? "La verdad es que ni lo había pensado. No tengo esa sensación tampoco. Entiendo que cuando se juega un derbi, se vive de otra manera, pero entiendo que con la selección lo importante es la selección. Disfrutar de un buen partido, del ambiente que habrá, creo que está lleno además, y seguro que pasamos una buena tarde".

Aportación personal a la selección. "Nunca he sido mucho de prometer, intento trabajar e intentar demostrarlo. Mi intención es venir a sumar en el rol que me toque, disfrutarlo, con una sonrisa, y si tengo alguna oportunidad la aprovecharé, y si no, animaré desde fuera como el que más".

Tres cosas que no pueden faltar en su maleta. "Me llevo mi set para hacer café de filtro, que lo aprovecho para compartir con los que les gusta. Una cámara de fotos y posiblemente para compartir también con el resto en los viajes que jugamos al Mario Kart, la Nintendo".

Gestión emocional de jugar en Galicia antes de marcharse al Mundial. "Volver a Galicia siempre es bonito, reencontrarme con familia y amigos y poder disfrutar de un momento así con ellos. No intento pensar mucho en lo demás, competir de la manera que toca, intentar dar el máximo porque creo que es la forma de estar más sano, de que vaya mejor para todos, centrarme en el partido y disfrutarlo como habitualmente".

Críticas en contra de su convocatoria. "Los gustos y las opiniones son así. Lo entiendo y en lo que me centro es en hacer mi parte, que es lo que me toca. Estoy muy feliz, seguramente haya gente que no esté y también ha hecho méritos, pero no soy yo el que decide".

Lesionados. "Lo tomamos con tranquilidad y normalidad. Estas situaciones suceden y estamos aquí para lo que necesiten. Estoy seguro de que llegarán en condiciones óptimas y nos aportarán muchísimo. Esto funciona así, es lo que toca, y disfrutar de esos procesos de recuperación que, cuando los pasas y estás bien de nuevo, te das cuenta de lo importante que es cuando estás bien".

Sensación de que le cueste más conseguir las cosas que a otros jugadores. "No tengo esa percepción. Creo que soy muy afortunado y he vivido muchas situaciones en mi vida, y ahora estoy viviendo posiblemente la más importante como jugador de fútbol profesional. Cada uno tiene su camino y lo vive como lo tiene que vivir. Siempre he sentido que he trabajado mucho por las cosas, pero también las he recibido y las he disfrutado. Pensarlo de otra manera es cargarlo con una emoción que no sé si me apetece".

Conseguir el primer gol con la selección. "Me hubiese gustado hacerlo ya, pero entiendo que los tiempos no los elegimos. Muchas etapas que he tenido en mi carrera me han costado más o menos y siempre han sido las que han sido. Claro que me apetece marcar gol, pero también firmo no hacerlo y que vaya todo perfecto y disfrutarlo".

Su primer recuerdo de un Mundial y crear estos primeros recuerdos para otra gente. "Es bonito y emocionante. Creo que es algo que, hasta que lo viva de verdad, de estar allí, no le daré la importancia que tiene. El primer recuerdo más nítido que tengo es el Mundial de Corea y Japón, el sufrimiento de la fase eliminatoria en la que nos quedamos fuera. Me fui bastante enfadado y estuve jodido el verano por eso".

Similitudes con el Mundial de 2010. "Lo he visto porque mis amigos lo han comentado, pero en el vestuario la gente está pensando en el camino que tenemos nosotros, que es en el que tenemos que enfocarnos. Todo eso está muy bien y es muy divertido, pero luego la realidad es que es todo más difícil. Ojalá fuese así".