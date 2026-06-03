Así será la estancia de la selección española en A Coruña

Pedri, durante un entrenamiento @SEFutbol

La selección española de fútbol juega este jueves contra Irak en A Coruña, pero no estará ni 20 horas en la ciudad. Ni entrenará ni habrá declaraciones de técnico y jugadores, que habrán pasado por ese trámite en su retiro de la ciudad deportiva federativa de Las Rozas. El equipo hará noche tras el partido en A Coruña y en la mañana del viernes tomará un vuelo desde Lavacolla hasta Nashville para dirigirse desde allí a Chattanooga, la ciudad del estado de Tennessee en la que establecerá su cuartel general durante el Mundial.

El plan para esas horas en Galicia es el siguiente:

Jueves 4 de junio

13.00 h.: La selección llega al aeropuerto de Alvedro en un vuelo procedente de Madrid.

13.30 h.: El equipo se concentra en el Hotel Attica 21, en Matogrande.

19.00 h.: Salida hacia el estadio de Riazor.

21.00 h.: Partido España-Irak y regreso al hotel.

Viernes 5 de junio

8.30 h. : Salida en autocar hacia el aeropuerto de Lavacolla.

10.00 h.: Salida del vuelo chárter Santiago-Nashville, con una duración de unas diez horas.

Por su parte, la selección de Irak ha cancelado la rueda de prensa previa al partido y tiene previsto ejercitarse en la tarde de este miércoles, a partir de las seis de la tarde, en el estadio de Riazor. Más de 25 periodistas acompañan al equipo, que también partirá desde Galicia hacia su concentración en Monterrey (México). Justamente fue allí donde se clasificó para el campeonato tras ganar el partido de repesca a Bolivia.