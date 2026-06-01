Más de 27.000 entradas vendidas para el España-Irak del jueves en Riazor

La seleción española, en Riazor Archivo DXT

La selección española afrontará este jueves en el estadio de Riazor (21.00 horas) su último compromiso en terreno europeo antes de poner rumbo a Estados Unidos para disputar el Mundial de 2026. El último encuentro preparatorio será frente a Perú el 8 de junio en Puebla, México. El duelo frente a Irak ha despertado una gran expectación en A Coruña y, según los datos facilitados este lunes en la junta de seguridad celebrada con motivo del partido, ya se han vendido más de 27.000 entradas de las 32.000 localidades disponibles hasta completar aforo. La previsión es que el estadio coruñés presente una gran entrada para despedir al combinado nacional antes de la cita mundialista. España debutará en la competición el próximo 15 de junio frente a Cabo Verde en el Atlanta Stadium.

Las puertas de Riazor se abrirán una hora y media antes del inicio del encuentro para facilitar el acceso ordenado de los aficionados. Además, la Real Federación Española de Fútbol organizará una fan zone en María Pita durante los días 3 y 4 de junio, en horario de 11.00 a 20.00 horas. Como parte de las actividades programadas, está prevista una fan walk que partirá desde la plaza del Ayuntamiento a las 18.00 horas hasta el estadio coruñés. Antes del comienzo del partido, una banda de gaiteiros interpretará el himno nacional.

El plan de viaje

Irak llegará a A Coruña este martes y tenía previsto ejercitarse el miércoles en el estadio de Riazor, en el caso de que el estado del césped lo permita tras la invasión de la afición del Deportivo tras el duelo contra Las Palmas. Deportivo y RFEF trabajan desde primera hora de este lunes para que el encuentro pueda disputarse con total normalidad tras los deterioros ocasionados en el campo. Más de 20.000 aficionados accedieron al terreno de juego para celebrar el ascenso, dejando daños significativos en las instalaciones. Aspersores inutilizados, porterías dañadas, cristales en el verde y un total de 752 asientos arrancados son algunos de los desperfectos que se han registrado. A pesar de ello, los trabajos avanzan para que Riazor luzca su mejor imagen en la despedida de España antes del Mundial.

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La selección española, por su parte, aterrizará el mismo jueves procedente de Madrid en el aeropuerto de Alvedro alrededor de la una de la tarde y abandonará Galicia al día siguiente para iniciar su viaje hacia Estados Unidos. La expedición española partirá en un vuelo chárter desde el aeropuerto de Lavacolla con destino a Nashville y desde allí tomará otro vuelo hacia Chattanooga, en el estado de Tennessee.