La resolución del conflicto entre Numancia y Fabril afecta a las opciones de subir de la UD Ourense ante el Conquense

Fabi y Nájera en un lance del juego en el encuentro entre Numancia y Fabril Quintana

No hay final de temporada en la que no haya alguna polémica con el reglamento y la forma de solucionar los conflictos por parte de la RFEF. En esta ocasión le toca indirectamente a dos equipos gallegos. Porque después de que la denuncia del Numancia por alineación indebida del filial del Dépor saliera adelante en el TAD, Competición ha resuelto dándole los tres puntos al equipo soriano. Al que no afecta en nada al ascenso del Fabril, pero sí a la eliminatoria con un billete en juego para Primera RFEF entre la UD Ourense y el Conquense.

Ambos equipos partían en igualdad de condiciones como terceros clasificados de sus respectivos grupos, lo que provocaba que un empate global al final de la eliminatoria se resolviese en la tanda de penaltis. Con este cambio, el Numancia supera a la UD Ourense en la tabla, por lo que el conjunto ourensano figura ahora como cuarto y, por lo tanto, parte en desventaja en este sentido.

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En el partido de ida disputado en O Couto, el equipo del exdeportivista Borja Fernández venció 1-0 y se disponía a defender la ventaja en La Fuensanta sabiendo que podía caer por la mínima. Esto ya no es así. Tras la resolución del conflicto, el Conquense tendrá ahora la ventaja en caso de empate global, por lo que si el resultado se repite este fin de semana, es decir, si el conjunto en el que milita ahora el exblanquiazul Quique González vence por 1-0 al final de los 90 minutos y la prórroga, la UD Ourense se quedará sin el ascenso. El cuadro gallego tendrá que conseguir al menos un empate para acompañar al Fabril a la categoría de bronce.